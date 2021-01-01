

دراسة.. اكتمال القمر يؤثر على فترة النوم دراسة.. اكتمال القمر يؤثر على فترة النوم

اكتمال القمر؛ ظاهرة علمية وعاطفية وفلكية غامضة تناولها العلماء بالبحث والتحليل حتى توصلت الدراسات إلى أن للقمر القدرة على التحكم في ساعات نوم الإنسان.



ويعد الكفاح من أجل النوم خلال فترات اكتمال القمر أمرا شائعا بشكل مدهش، حيث يشار إلى هذه الحالة باسم "الأرق القمري" من قبل العلماء.



وفي حين أنه قد يكون من قبيل المصادفة أن تحدث فترات من القلق أثناء اكتمال القمر، إلا أنه يعتقد أنه قد يكون هناك بالفعل رابط بين الدورة القمرية وساعة الجسم.



وهذا ليس مفاجئا بالنظر إلى أن القمر معروف منذ فترة طويلة بأنه يؤثر على العديد من العمليات على الأرض، من التحكم في المد والجزر إلى التأثير على أنماط السلوك الحيواني، وبالتالي يمكن أن يكون للقمر ارتباط أعمق بكثير في حياتنا هنا على هذا الكوكب مما نعتقد عادة.



وقالت الدكتورة إليزابيث فيليبس، خبيرة التغذية والطب الحيوي من "فور فايف"، إنه من المعروف أن القمر الكامل يقلل من وقت النوم، ويؤثر على ساعات النوم العميق في دورة النوم، كما أنه يزيد من الوقت الذي يستغرقه النوم.

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وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إلى أن البالغين يحتاجون إلى ما بين ست إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.ويقول عدد من الخبراء إن هناك ثلاث طرق رئيسية يمكن أن تعني أن "الأرق القمري" يؤثر على نومنا.صلة القمر بالأرضونقلا عن صحيفة "ذي صن" البريطانية، فإن المنجم إنبال هونيجمان يقول إن القمر له صلة أعمق بكوكب الأرض مما يعتقده كثير من الناس وأن هذا الارتباط يعني أننا سنشعر بعدم الاستقرار.وقال إنبال الذي يعمل مع MattressNextDayإن الطريقة الأولى التي يؤثر بها البدر على نومك هي أنك قد تستغرق خمس دقائق أطول لتغفو.