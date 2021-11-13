القرنبيط يحميك من السرطان

القرنبيط هو أحد الخضروات التي تتميز بطعمها الشهي، والمهمة والمفيدة لصحة الجسم، ولكن هل القرنبيط يقاوم مرض السرطان؟
يجيب دكتور أحمد مأمون نوفل،عضو هيئة تدريس واستشاري التشخيص المبكر علاج أورام الثدي والنسا والأورام الصلبة للكبار بكلية الطب جامعة عين شمس والمركز الطبي العالمي، يحتوي القرنبيط على عدد سعرات حرارية أقل بكثير من البطاطس؛ ولذلك فهو بديل ممتاز لها، كما أن قلي القرنبيط أو شويه يُعطي له القرمشة اللذيذة والمُحببة للكثيرين، جدير بالذكر أنه ينتمي لعائلة البروكلي المعروف بفوائده الغذائية العالية.
وأضاف دكتور نوفل، أن القرنبيط يحتوى على كميات كبيرة من فيتامين سي (C) الذي له فوائد عديدة، مثل خفض معدل الكوليسترول مما يساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم، وفي نفس الوقت، القرنبيط مصدر جيد لفيتامين كاف (K) الذي بدوره يُقوي العظام ويساعد على تجلط الدم عند حدوث الجروح، كما أن القرنبيط غنيّ بالألياف و الفوليك آسيد ومضادات الأكسدة.
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