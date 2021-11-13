

لعشاق الحلويات| طريقة وصفة « كيك الرمان» الشهية لعشاق الحلويات| طريقة وصفة « كيك الرمان» الشهية

تحرص عدد كبير من السيدات، على تقديم أحلى وأشهى أنواع الحلوى لأفراد أسرتها، فيحبها الكبار ويعشقها الصغار، وتعتبر «كيك الرمان» من الحلوى الغربية المشهورة التي تداولتها جميع البلاد سواء كانت العربية أو الأجنبية.



لذلك تستعرض «بوابة أخبار اليوم» مقادير وطريقة تحضير «كيك الرمان»، خطوة بخطوة بطريقة سهلة وبسيطة، وهي كالآتي:



المقادير:

- كوب رمان حب

- 2 كوب دقيق

- ملعقة كبيرة بيكنج بودر

- رشة ملح

- نصف كوب سمنة

- كوب سكر

- بيضة

- كوب حليب

- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

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للتقديم :- تصف كوب فستق مجروش- كوب رمان حبطريقة التحضير :- فى بولة نخلط كل المكونات الجافة- فى يولة اخرى نضع السمنة و السكر و يخفق جيدا بمضرب بيض حتى يصبح لونهم فاتح ثم نضيف البيض و الحليب و يخفق- نضيف المكونات الجافة للخليط السائل و يحفق ببطئ حتى تتجانس المكونات- فى صينية كيك نضع سمنة و رشة دقيق فى الارضية نضع الرمان بعد تقليبه بملعقة دقيق فى الارضية و نصب خليط الكيك.- تخبز الكيكة في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ على رف منتصف الفرن وتكون الحرارة من أسفل فقط وتدار مروحة الفرن في حالة توفرها.- تترك الكيكة في الفرن حوالي ٤٠ دقيقه حتى يتم خبزها.- تترك الكيكة لتهدأ من الحرارة ومن ثم تقلب في طبق التقديم.- تزين الكيك بالرمان و الفستق و تقدم بالهنا و الشفا.