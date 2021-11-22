احتفالات الكريسماس تتحول لمجزرة جماعية في أمريكا | فيديو



احتفالات الكريسماس تتحول لمجزرة احتفالات الكريسماس تتحول لمجزرة

عاشت الولايات المتحدة الأمريكية ليلة دامية من أمس الأحد حتى اليوم الاثنين، حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأُصيب 40 آخرين، في حادث مروع غريب من نوعه، أثناء إقامة احتفالات الكريسماس في شوارع ولاية ويسكونسن الأمريكية، وتتحفظ الشرطة الأمريكية في الوقت الجاري على المشتبه بهم دون إصدار أي أوامر لإلقاء القبض على أطراف بعينهم، وذلك وسط احتمالات بنسب الواقعة للإرهاب.

فيما يلي نرصد التفاصيل وشهادة الشهود



تتحفظ شرطة ولاية ويسكونسن الأمريكية، في الوقت الجاري على شخص مشتبه في وجود مصلحة له في قيادة عملية الدهس التي استهدفت جميع الحاضرين في موكب الاحتفال بأعياد الكريسماس، وفقًا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، وتبحث الشرطة الأمريكية وراء المواطن الذي تم التحفظ عليه، حيث أن هناك احتمالية في فراره من عملية أخرى قادها بسكينًا.



وأفادت الشرطة، وفقًا للصحيفة عينها، بأنها ترفض استبعاد خيار الإرهاب، حيث يمكن أن تكون هناك جماعات إرهابية هي من قادت هذا الهجوم غير المبرر.

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وتوفى 5 أشخاص وأُصيب نحو 40 شخص حتى الآن، من بينهم أطفال وشيوخ وعجائز حيث أشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن هناك نحو 12 طفل مصابين ويتلقون العلاج اللازم بمختلف المستشفيات المحيطة بالمنطقة، التي شهدت الواقعة.أقامت ولاية ويسكونسن الأمريكية موكب للاحتفال باقتراب أعياد الميلاد والكريسماس، حيث انطلق مواطنون من أعمار مختلفة في الشوارع ضمن موكب منظم وهم يحملون الزينة وأدوات الاحتفال، ووقف يشاهدهم العشرات في الشوارع، ليتفاجأ الجميع بوجود سيارة SUV حمراء، تنطلق بسرعة الصاروخ نحو الموكب وحشود الأفراد، وتدهس العشرات دون الاكتراث لأعمارهم أو أشكالهم أو أي شيء، حيث تم دهس الأطفال والشيوخ وجميع الموجودين من الذين لم يتمكنوا من الفرار من محيط السيارة.شهادة الشهودقال عدد من من كانوا في موكب الاحتفالات وشهدوا الحادث المروع: رأينا جثث هامدة وأطراف جسد متطايرة وشظايا أدمغة، وفقًا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.فيما قال والد فتيات كانت مشاركات في موكب احتفالات الكريسماس بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه فوجئ بوجود جثث متطايرة في كل مكان، وهرع يبحث عن بناته ليشاهد: جثث متطايرة وشوكولاتة ساخنة وزينة في كل مكان، ليجد بناته التي تروي واقعة مقتل فتاة كانت بجانبها مباشرًة.من جانبها أشارت إحدى السيدات القاطنات في الشارع الذي شهد الحادث المروع، إلى أنها شاهدت الحادث من شرفة منزلها وعليه انطلقت على السلالم سريعًا في محاولة لإنقاذ الموجودين، لتجد أطفال يجرون في كل مكان وجثث وإصابات.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2021/11/22/3570656088940460481/636x382_MP4_3570656088940460481.mp4https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2021/11/22/3570656088940460481/636x382_MP4_3570656088940460481.mp4