العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار منوف من كارثة محققة بمحطة شبرا الخيمة | صورة

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صورة الخبر: العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار منوف
العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار منوف

أعلن مصدر بالسكة الحديد توقف حركة قطار رقم 554 ركاب منوف بعربات محسنة خط "منوف - طنطا" فور خروجه من محطة قطارات شبرا الخيمة والمقرر وصوله محطة رمسيس الساعة التاسعة مساءً.

وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية لـ القاهرة 24 أن العناية الإلهية ويقظة قائد أنقذت القطار قبل خروجه عن مساره بعدما تمكن قائد القطار من رؤية معدن حديدي أعلى القضبان وبالتأكد منه تبين وجود جنزير معدني يربط التحويلة والقضبان من الجهة المخصصة لمسير القطار.

وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ المراقبة المركزية لحجز القطارات خاصة أن خط منوف من الخطوط المفردة وتم إزالة العارض بواسطة قائد القطار ومساعده، وتم استئناف مسير القطار إلى محطة مصر متأخرا عن موعده الأصلي قرابة الساعة.

وفى وقت سابق كشف مصدر بالسكة الحديد تأخر حركة القطارات بالوجه البحري بعد تعطل إشارات بنها نتيجة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الأمر الذي استلزم تسيير حركة القطارات بالأوامر الورقية طبقا لتعليمات ولوائح هيئة السكة الحديد المنظمة لحركة القطارات خلال ساعات التشغيل اليومية على مدار الساعة خاصة في حالات الطوارئ.

وأوضح المصدر خلال تصريحات لـ القاهرة 24 أن تعطل الإشارات ببنها تسببت فى تأخر عدد من القطارات المتجهة إلى الخط الطالع بمحطة مصر برمسيس كليا ومن بينها القطارات الرابطة بين الوجهين القبلي والبحري والتي تضمنت تأخير قطار رقم 196 مختلط تحيا مصر خط “الإسكندرية - الفيوم”، مشيرًا إلى أنه من المفترض وصول القطار إلى محطة مصر برمسيس الساعة السابعة والنصف مساء لكنه لم يصل رصيف محطة مصر حتى الآن.

المصدر: cairo24

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