أعلن مصدر بالسكة الحديد توقف حركة قطار رقم 554 ركاب منوف بعربات محسنة خط "منوف - طنطا" فور خروجه من محطة قطارات شبرا الخيمة والمقرر وصوله محطة رمسيس الساعة التاسعة مساءً.
وأوضح المصدر خلال تصريحات صحفية لـ القاهرة 24 أن العناية الإلهية ويقظة قائد أنقذت القطار قبل خروجه عن مساره بعدما تمكن قائد القطار من رؤية معدن حديدي أعلى القضبان وبالتأكد منه تبين وجود جنزير معدني يربط التحويلة والقضبان من الجهة المخصصة لمسير القطار.
وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ المراقبة المركزية لحجز القطارات خاصة أن خط منوف من الخطوط المفردة وتم إزالة العارض بواسطة قائد القطار ومساعده، وتم استئناف مسير القطار إلى محطة مصر متأخرا عن موعده الأصلي قرابة الساعة.
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التعليقات على العناية الإلهية تنقذ ركاب قطار منوف من كارثة محققة بمحطة شبرا الخيمة | صورة
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