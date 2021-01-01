عميد آثار القاهرة: امتحانات الميدتيرم حضوريا بالكلية وليست أونلاين



الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة



أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عن موقف الكلية من امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الأول 2021-2022 .







وقال الدكتور أحمد رجب ، أن امتحانات الفرقة الأولى ستعقد من الساعة 9 ص حتى الساعة 10 ص و الفرقة الثانية من 10 الي 11 ، أما الفرقة الثالثة ستكون من 11ص الي 12 ظ والفرقة الرابعة من 12 الي 1 ظهرا و من 3 الي 4 عصرا سيكون امتحان طلاب الدراسات عليا .

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و أضاف عميد الكلية ، أن مدة الامتحان ستكون 40 دقيقة تليها 20 دقيقة تعقيم ، كما سيكون الامتحان 20 سؤال عليهم 20 درجة 10 أسئلة اختيار من متعدد اولا ترقيم من 1 الي 10 .وكان قد وجه الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لجهده الكبير فى تطوير المناطق الاثرية .وقال الدكتور أحمد رجب ، أتوجه بخالص الشكر والتقدير والامتنان لفخامة الرئيس المحبوب عبد الفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء د مصطفى مدبولي ومعالي الوزير النشيط المتميز د خالد العناني والقيادة السياسية علي جهودهم الكبيرة في رفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية وعلي هذا الجهد الهائل في تطوير المناطق الاثرية وجعلها مناطق جذب حضاري للمصريين والأجانب ووضع الكثير من المناطق علي خريطة السياحة والمزارات الدولية المرموقة .و أضاف “ رجب ” بالإضافة إلى الاحتفالات الكبيرة التي تجذب أنظار العالم الي مصر وعلي رأسها موكب المومياوات والان طريق الكباش وبينهما اعمال عظيمة وجهود جبارة قامت بها الدولة لتطوير هذا القطاع الهام وجعله علي رأس الأولويات وجعل كل مصري يفتخر ويعتز بأنه يعيش في هذا العصر الرشيد عصر الإنجازات العملاقة غير المسبوقة والتطوير والازدهار .وعلق الدكتور أحمد رجب على تطوير طريق الكباش قائلا " يعتبر من أهم الاحداث التي تشهدها مصر الان ضمن ملف إنجازات قطاع السياحة والآثار طريق الكباش و هو الطريق الواصل بين معبد الأقصر ومعابد الكرنك وقد أنشئ في عهد الملك امنحتب الثالث وتم في عهد الملك نختنبو الاول اول ملوك الأسرة الثلاثون المصرية القديمة.