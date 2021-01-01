خبير تعليم يعلن أهم ما يميز امتحانات الثانوية العامة الالكترونية 2022

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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 ستكون إلكترونيا 100% وليست ورقيا، حيث إن أسئلة الامتحانات ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم والابتكار وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن الوزارة نجحت العام الماضي في تسيير امتحانات الثانوية العامة، رغم صعوبات وتحديات فيروس كورونا، علاوة على تنفيذ شكل أسئلة الثانوية العامة الجديد بشكل متميز في الامتحانات.



قالت الدكتورة سامية خضر أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التعليم الإلكتروني عامل مساعد لكي يجعل العملية التعليمية مكتملة، موضحًة أنه يمكن الاعتماد على التعليم الإلكتروني لأنه يتميز بسهولة وسرعة تحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمحتوى التعليمي، وأن التعليم عن بعد هو تعليم ناجح يعتمد على المتعلم وليس المادة الدراسية التي تعتمد على التلقين، فهو يخلق جيلا من المتعلمين القادرين على تنمية قدراتهم العقلية.



ولفتت أستاذة علم الاجتماع، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن من أهم مميزات الامتحانات الالكترونية أنها لا يوجد بها أي تدخل بشري في عملية التصحيح بل تعتمد على النظام الإلكتروني مما يضمن الدقة المتناهية في التصحيح وسرعة ظهور النتيجة للطلاب.

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وأعلنت الخبيرة التربوية أن أهم ما يميز امتحانات الثانوية العامة القادمة في 2022 الإلكترونية:- الأسئلة ستكون وفق نظام التقييم المعدل منذ الالتحاق بالصف الأول الثانوى.- الأسئلة هدفها قياس الفهم ونواتج التعلم الحقيقة وليس الحفظ.- سيتم تقييم الامتحانات من خلال الدرجات ومجموع الطالب سيكون من 410 درجات.- سيكون هناك تغيير فى توزيع الدرجات عما سبق نظرا لتغيير أسلوب التقييم.- التنسيق يلبى الرغبات بدءًا من المجاميع العليا ثم الأقل فمثلا إذا كان أعلى مجموع 80٪ فإن الكليات المرغوب فيها سوف تأخذ 80٪ وليس 98٪ كما كان الحال.أهم مميزات الامتحانات الالكترونيةوأضافت أستاذة علم الاجتماع: "هذه الخطوة قد تأخرت كثيرا وكان لابد من تطبيقها خلال السنوات الماضية والتوسع فيها حاليا، موضحا أن جائحة كورونا فرضت تلك التجربة بشكل شامل على المجتمع المصري، وأن المحاضرات التفاعلية القائمة على البحث العلمي تساعد بشكل كبير على توسيع آفاق الطلاب وامتلاك مهارات التفكير العلمي لأن الطالب يجب أن يبحث عن المعلومة وأن يجمع المعلومات ويناقشها مع زملائه في مجموعات صغيرة".أكدت الدكتورة سامية خضر، أن هذا النظام يعد أفضل لأنه يعود الطالب على الفهم، فلابد أن تكون الأسئلة متنوعة حتى تقيس الأسئلة جميع مهارات الطلاب، حيث إن الطالب المصري تعود على الحفظ منذ صغره في المدارس والتعليم بالطريقة التقليدية، مؤكدًا أن الطلاب مستعدين للامتحان أيا كان نوعه لأنهم تعودوا على نوعية هذه الامتحانات منذ الصف الأول الثانوى.