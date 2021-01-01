كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المرشحين لجائزة "ذا بيست" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، وجاء النجم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للفوز بالجائزة.
وجاء المرشحين كالتالي..
محمد صلاح (مصر) – كريم بنزيما (فرنسا) – كيفين دين بروين (بلجيكا)- كريستيانو رونالدو (البرتغال)- إيرلينج هالاند (النرويج)- جورجينيو (إيطاليا)- نجولو كانتي (فرنسا)- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)- كيليان مبابي(فرنسا)- ليونيل ميسي (الأرجنتين)- نيمار داسيلفا ( البرازيل).
وانطلقت جائزة ذا بيست فى عام 2016 والمقدمة من الفيفا لأفضل لاعب في العالم عقب انفصالها عن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تمنح جائزة الكرة الذهبية.
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التعليقات على رسميًا.. محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعبى العالم
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