البصل الأخضر والقولون.. فوائده وأضراره



البصل الأخضر البصل الأخضر



يعد البصل الأخضر من الخضراوات المهمة والتي لها دور كبير في علاج الكثير من الأمراض كما اثبتت العديد من الدراسات بارتباط البصل الاخضر والقولون وقد يستخدم البصل لعلاج مشاكل الهضم بما في ذلك فقدان الشهية واضطراب المعدة واضطرابات المرارة. لعلاج مشاكل القلب والأوعية الدموية بما في ذلك آلام الصدر ( الذبحة الصدرية ) وارتفاع ضغط الدم.



ولمنع " تصلب الشرايين " ( تصلب الشرايين ). كما انها تستخدم لعلاج قرحة الفم والحلق، و السعال الديكي ، التهاب القصبات ، الربو ، الجفاف ، الغازات المعوية والديدان الطفيلية، و مرض السكري . يستخدمه بعض الناس كمدر للبول لزيادة إنتاج البول.



البصل الاخضر والقولون

وجدت الدراسة أن البالغين الذين تناولوا أكبر عدد من خضروات تحديدًا البصل والبصل الأخضر والثوم وسيقان الثوم والكراث

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كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 79 في المائة من أولئك الذين تناولوا هذه الخضروات بأقل المستويات. ومن المثير للاهتمام أن هذه النتائج كانت متسقة في كل من الرجال والنساء ( وجدت دراسة سابقة ضعف الجهود الوقائية لدى النساء وزيادة طفيفة في المخاطر لدى الرجال الذين تناولوها).أضرار البصل الأخضرينتمي البصل إلى عائلة الأليوم ، والتي تشمل أيضًا الثوم والكراث. تنتج هذه العائلة من الخضروات مواد كيميائية كبريتية ، والتي عند استقلابها تظهر في مجرى الدم. يتدفق الدم في كل مكان ، لذلك قد تلاحظ أن جسمك كله ، وعرقك قد تشم رائحة البصل قليلاً بعد تناوله بكميات كبيرة.أنفاسك مكان شائع آخر تظهر فيه تأثيرات استقلاب البصل ، كما توضح ورقة بحثية نُشرت في المجلة الإيرانية لطب الأنف والأذن والحنجرة في مارس 2015. وذلك لأن تحلل مركبات الكبريت يحدث بشكل كبير في الأمعاء ، ورائحة الكبريت في وقت لاحق. نفث. قد تكون آثار رائحة الفم الكريهة فورية ، ويمكن أن تستمر حتى يتم هضم الخضار تمامًا.لمزارعي البصل ..15 نصيحة يجب مراعاتها خلال نوفمبريمكن أن يتسبب الثوم ، كونه من نفس عائلة البصل ، في نفس التأثير. إذا كنت ترغب في تجنب آثار رائحة الفم الكريهة للبصل ، فتجنب تناولها. يمكنك جعل رائحة البصل أسوأ عن طريق التدخين. يمكن أن يساعد تناول الأناناس والجزر في نهاية وجباتك على تشجيع هضم البصل بشكل أسرع وتقليل آثار مركبات الكبريت على أنفاسك.يزيد من أعراض القولون العصبيمتلازمة القولون العصبي ، أو القولون العصبي ، هي اضطراب هضمي شائع ومربك. وهي تشمل الأمعاء الغليظة ويمكن أن تسبب نوبات من الانتفاخ والتشنج والإسهال أو الإمساك. هذه الحالة ليست ضارة بأمعائك ، لكنها بالتأكيد قد تكون غير مريحة وتؤثر على حياتك. يصيب القولون العصبي النساء أكثر من الرجال ، وعادة ما يظهر في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا.غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي من مسببات ، مثل التوتر وبعض الأطعمة ، والتي تجعل أعراضهم أسوأ. يمكن أن يكون البصل أحد هذه الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم الحالة ، كما يوضح البحث المنشور في مجلة طب الأسرة والرعاية الأولية في أكتوبر 2018.يوصي الباحثون بأن يتجنب الأشخاص المصابون بمرض القولون العصبي البصل والثوم للمساعدة في منع الأعراض غير المريحة مثل انتفاخ البطن والانتفاخ. الأطعمة الأخرى التي يجب تجنبها عند الإصابة بمرض القولون العصبي تشمل الكحول والمشمش والموز والفاصوليا وبراعم بروكسل والكافيين والجزر والكرفس والبصل والمعجنات والخبز والخوخ والزبيب وجنين القمح.فوائد البصل للمعدة والقولونمن المعروف ان البصل من الخضروات المفيدة لعدة قرون لما له من نفاذة وقيمته نكهة وخصائص طبية. تُستخدم بصلة البصل طبيًا ، وقد استُهلكت كتوابل غذائية لعدة قرون. أثبتت الأبحاث الكيميائية النباتية أن البصل غني بالفلافونول ومركبات الكبريت العضوي ، والتي أظهرت خصائص تثبيط الورم في الدراسات المختبرية.حيث وجد العلماء من خلال الابحاث أن استهلاك البصل متعددة المتغيرات لأعلى فئة من البصل والثوم ، على التوالي لسرطان الفم والبلعوم ولسرطان القولون والمستقيم ،وخلصوا إلى أن هناك علاقة عكسية بين تكرار استخدام خضروات الأليوم وخطر الإصابة بالعديد من أنواع السرطان الشائعة على الرغم من أن مركبات الفلافونويد في البصل قد تلعب دورًا في منع أورام القولون والمستقيم ، إلا أنه لا يوجد دليل كافٍ لدعم هذا الاستنتاج.أظهرت الدراسات أن فرط شحميات الدم يرتبط بأورام القولون والمستقيم. لذلك فأن البصل يمكن أن يقي من سرطان القولون والمستقيم ويخفف من ارتفاع نسبة الدهون في الدمفأن الأطعمة التي تحتوي على مركبات الفلافونويد يمكن أن تقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض التمثيل الغذائي لدى المدخنين الذكورفأن البصل يخفف من فرط كوليسترول الدم في الأرانب. ومع ذلك ، تم إجراء القليل من الأبحاث حول دور البصل في سرطان القولون والمستقيم ، خاصة في ظل ظروف التمثيل الغذائي غير الطبيعي للدهون.في هذه الدراسة ، تم علاج فئران زراعة القولون والمستقيم غير المتجانسة تحت الجلد بفرط شحميات الدم باستخدام فلافونويد البصل المائي. لوحظ نمو الورم وتأثير مركبات الفلافونويد على فرط شحميات الدم.تم تأكيد دور مستخلص البصل في سرطان القولون والمستقيم بفرط شحميات الدمأضرار أكل البصل على الريقلا توجد معلومات موثوقة كافية عن سلامة اتخاذ البصل كدواء إذا كنت حاملا أو الرضاعة الطبيعية. ابق على الجانب الآمن وتجنب استخدام البصل بكميات أكبر من كميات الطعام المعتادة.اضطراب النزيف : قد يبطئ البصل تخثر الدم. هناك قلق من أن البصل قد يزيد من خطر النزيف عند تناوله كدواء. لا تستخدم كميات طبية من البصل أو مستخلص البصل إذا كنت تعاني من اضطراب النزيف.داء السكري : البصل قد يخفض نسبة السكر في الدم إذا كنت تعاني من مرض السكري وتستخدم البصل بكميات طبية ، فافحص نسبة السكر في الدم بعناية.قد يبطئ البصل تخثر الدم ويخفض نسبة السكر في الدم. من الناحية النظرية ، قد يزيد البصل من خطر النزيف أو يتداخل مع التحكم في نسبة السكر في الدم أثناء وبعد الإجراءات الجراحية. توقف عن استخدام البصل كدواء قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة المجدولة.ألم المعدة بعد اكل البصلقد يتعرض البعض الي ألم المعدة بعد اكل البصل على الرغم من دورها الأساسي في الطهي وفوائدها الرائعة على صحتك ، إلا أن هناك أثرًا جانبيًا واحدًا لتناول البصلبالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من الجهاز الهضمي الحساس ، قد يتسبب البصل في الانتفاخ والتشنج قد يجدون صعوبة في هضمها ، وخاصة الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي ، يمكن أن يتسبب البصل في حدوث غازات مؤلمة وتشنجات وانتفاخ بسبب أليافه القابلة للذوبان التي تسمى الفركتانز (السكريات قليلة السكاريد) ؛ يتم امتصاص هذه الكربوهيدرات القابلة للتخمر بشكل سيئ في الأمعاء الدقيقة "، يقول التوأم.يقدر الخبراء أن 5-15٪ فقط من الفركتان يتم هضمها في الأمعاء الدقيقة . تشق الكربوهيدرات المتبقية طريقها إلى القولون حيث يتم تخميرها بسرعة. يمكن أن يسبب هذا التخمير السريع القليل من الغازات الزائدة ، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من القولون العصبي ، يمكن أن يسبب ذلك انتفاخًا شديدًا وتشنجًا وآلامًا في البطن وحركات أمعاء غير مريحة.