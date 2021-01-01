الراعي الرسمي للشتاء.. عمل السحلب بالطريقة السورية والعراقية



عمل السحلب بالطريقة السورية والعراقية عمل السحلب بالطريقة السورية والعراقية



يعد السحلب من المشروبات الشتوية التي يعشقها الكثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل السحلب بطرق مختلفة منها طريقة عمل السحلب السوري والسحلب العراقي



طريقة عمل السحلب السوري

⭐ المقادير :

- القرفة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

- الجوز : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- فستق حلبي : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)



- جوز الهند : 2 ملعقة كبيرة

- حليب : 4 أكواب

- سكر : 4 ملاعق كبيرة

- ماء الزهر : ملعقة كبيرة

- سحلب : ملعقة صغيرة (بودرة / ممكن استبداله ب 2 ملعقة صغيرة نشا )

⭐ طريقة التحضير :

1. ضعي السكر و3 أكواب من الحليب على نار هادئة، ثم حركيهم جيداً واتركيهم على النار.

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2. بوعاء آخر، ضعي بودرة السحلب مع كوب الحليب المتبقي وحركيهم حتى يذوب السحلب تماماً.3. صبي خليط السحلب على الحليب بشكل تدريجي واستمري بالتحريك.4. ارفعي من حرارة النار تحت الخليط، واتركي الخليط يغلي.5. عندما يبدأ الخليط بالتكاثف، أضيفي عليه ماء الزهر واستمري بالتحريك حتى يتكاثف مرة أخرى.6. اسكبي خليط السحلب بكاسات التقديم ثم رشي عليه القرفة والجوز والفستق الحلبي وجوز الهند وقدميه ساخناً.طريقة عمل السحلب العراقيالمقادير :-حليب ليتر .سكر نصف كوب .مستكه ملعقة صغيرة .فانيليا ملعقة صغيرة .نشاء 3 ملاعق كبار .زبيب ملعقتين كبار .فستق سوداني أو حلبي ملعقتين كبار .طريقة العمل :-في وعاء على النار نضع كامل الكمية من الحليب والسكر والمستكه وفانيليا والنشاء والزبيب والفستق السوداني .نقوم بتحرك كافة المكونات مع بعض بواسطة خفاق يدوي ونستمر بالتحريك حتى تذوب كامل المكونات مع بعض .نقوم بتشغيل الغاز (النار) على درجة عالية مع التحريك المستمر بالخفاق اليدوي إلى أن تربط المكونات مع بعضها .بعد 10 دقائق يتكثف الحليب ويتحول إلى سحلب .يقدم السحلب ساخن في أكواب .طريقة عمل مسحوق السحلب في المنزلالمقادير1/2 كوب كبير دقيق ذرة1/2 كوب كبير نشا1/2 كوب كبير أرز مطحون ( بودرة )1 كوب كبير سكر1/2 كوب كبير لبن بودرة1/2 كوب كبير مكسرات1/2 كوب كبير سمسم محمص1 ملعقة صغيرة ( ملعقة الشاي ) فانيلياخطوات التحضيرفي بولة كبيرة الحجم نضع الدقيق و الأرز و السكر و يقلب المزيج جيدا.يضاف السكر البودرة و المكسرات و السمسم المحمص و الفانيليا الى بولة الدقيق و يقلب المزيج.يوضع مسحوق السحلب في برطمان محكم الغلق ثم يحفظ في مكان جاف لحين الإستخدام.سر نجاح تحضير مسحوق السحلباضافة الفانيليا الى مكونات السحلب و الذي تعطيه نكهة خاصة و مميزة.فوائد السحلب:يعمل على تنشيط الجسم بأكمله حيث يقوم بتقوية الدورة الدموية لذلك هو يقوم بتدفئة الجسم.من المشروبات القابضه فهو مفيد فى حالات الاسهال وعلاج القرحة وايقاف نزيف المعدة والامعاء والاثنى عشر وعلاج المغص المعوى والقولون.صحى ومغذى جدا للاطفال عندما يخلط بالحليب لمساعدته على نمو صحى وسليم وحمايه الاسنان والعظام.السعرات الحرارية في السحلبيحتوي كل 100 جرام من السحلب على 320 سعر حراري.