دليلكِ للعناية بالبشرة في الشتاء



دليلكِ للعناية بالبشرة دليلكِ للعناية بالبشرة





يمكن للمناخ البارد القاسي والهواء الداخلي الجاف خلال فصل الشتاء أن يترك البشرة جافة بشكل أقل من المثالي، لذلك استخدم هذه النصائح للعناية بالبشرة في فصل الشتاء حتى تتمكن من الحفاظ على بشرتك صحية ورطبة ومظهر جيد طوال الموسم.





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1- كيفية العناية بالبشرة في الشتاءيستغرق العناية بالبشرة خلال الشتاء القليل من الوقت والجهد الإضافي لأن الظروف قاسية إلى حد ما بالنسبة فيتعرض الجلد للعوامل الجوية: الرطوبة المنخفضة شائعة في المناخات الباردة حيث تسرق الرطوبة من الجلد بشكل كبير.ستساعدك هذه النصائح على منع تلك النتيجة غير المريحة القبيحة والحفاظ على بشرتك صحية وسعيدة خلال أشهر الشتاء.حافظ على الرطوبة التي لديكتساعد الزيوت الطبيعية التي تنتجها بشرتك أيضًا على حمايتها والحفاظ عليها بصحة جيدة، ومن الأكار الجيدة أن تتجنب الاستحمام بشكل يومي بماء ساخن، فيفضل استخدام الماء الفاتر الذي يقلل من جفاف البشرة بشكل كبير.أضف الرطوبة إلى منزلكلمواجهة آثار الجفاف للحرارة الداخلية ، يفضل تشغيل جهاز ترطيب، يمكنك استخدام نموذج محمول أو سطح منضدي أو نموذج يتكامل مع نظام التدفئة الحالي لديك، فتمتص بشرتك الرطوبة الموجودة في الهواء.رطب بشرتك جيدًاقم بالتبديل إلى مرطب زيتي في الشتاء ؛ ضع في اعتبارك علاجات الترطيب العميق التي يمكن أن تساعد بشكل خاص في تجفيف المناطق مثل اليدين والقدمين والمرفقين والركبتين والشفتين، قم بتغطيتها بالقفازات والجوارب القطنية للاحتفاظ بالرطوبة طوال الليل.بدل منظفكإنها لفكرة جيدة أن تستبدل غسول الجسم الحالي الخاص بك للحصول على منظف ومرطب أكثر ترطيبًا في الشتاء خاصة إذا كان اختيارك المعتاد يحتوي على مكونات تجفيف مثل الجليكوليك أو حمض الساليسيليك، كما يفضل شد البشرة وترطيبها في غضون 30 ثانية من التنظيف لتجنب المزيد من الجفاف.توخ مزيدًا من الحذرجلد الشتاء أكثر هشاشة ، لذا إذا كنت تعاني من حالة جلدية مثل الإكزيما أو الصدفية ، فتأكد من تجنب أي مهيجات أو مسببات الحساسية التي تعرف أنها تسبب اشتعال حالتك.2- مقشر طبيعي لليدين1. مقشر السكريساعد قوام السكر المحبب على تقشير بشرتك، يحتوي زيت الزيتون على الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E التي تساعد على ترطيب وتهدئة البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة .سوف تحتاجنصف كوب سكر1 ملعقة كبيرة زيت زيتون10-15 قطرة من زيت اللافندر الأساسيما عليك القيام بهامزج جميع المكونات في وعاءاخرجي كمية صغيرة من المقشر ودلكيها برفق في يديك لمدة دقيقة واحدة.اشطفه بالماء الدافئ.كم مرة تحتاج إلى القيام بذلكافعل ذلك 2-3 مرات في الأسبوع2. مقشر اليدين بملح إبسوملا يمكن لملح إبسوم أن يخفف الألم والالتهاب فحسب ، بل يقشر جلد يديك ويجعله أكثر نعومة .سوف تحتاج1 كوب ملح ابسوم1 كوب زيت زيتون أو زيت بذور عنبما عليك القيام بهأضيفي ملح إبسوم والزيت الحامل في وعاء واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.افركيها على يديك وقم بالتدليك بلطف لمدة 1-2 دقيقة.اشطفه بالماء الدافئ.كم مرة تحتاج إلى القيام بذلكافعل هذا 3 مرات في الأسبوع.3. مقشر السكر وزيت جوز الهنديستخدم زيت جوز الهند تقليديا من قبل العديد من الناس لتخفيف اضطرابات الجلد المختلفة، يحتوي على كمية عالية من الأحماض الدهنية التي يمكن أن تساعد في تهدئة وترطيب البشرة .سوف تحتاج1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند1 ملعقة كبيرة عسل1/4 كوب سكر (بني أو أبيض)ربع كوب ملح البحرعصير الليمونما عليك القيام بهاخلطي ملعقة كبيرة من كل من زيت جوز الهند والعسل (ويفضل أن يكون عضويًا).أضيفي ملح البحر والسكر الناعم واخلطيهم جيدًا.يضاف عصير الليمون الحامض ويخلط لمدة 30 ثانية.دلكي المزيج برفق على يديك لمدة دقيقة واحدة. اشطفه بالماء الدافئ.احفظه في وعاء محكم واستخدمه في غضون أسبوع.كم مرة تحتاج إلى القيام بذلكافعل هذا 3 مرات في الأسبوع.4. مقشر السكر البني وزيت فيتامين هـفيتامين هـ هو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في إصلاح خلايا الجلد التالفة، يمكن أن يساعد في حماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية ومنع الشيخوخة الضوئية .سوف تحتاج2 ملاعق كبيرة من السكر البني.5-6 قطرات من زيت فيتامين هـما عليك القيام بهامزج جميع المكونات في وعاء حتى تحصل على عجينة ناعمة.ضعه على يديك وقم بالتدليك بلطف لمدة دقيقتين.اشطفه بالماء الدافئ.كم مرة تحتاج إلى القيام بذلكافعل هذا 3 مرات في الأسبوع.3- مكونات مقشر طبيعي للشفاه في الشتاءهناك عدد من الوصفات البسيطة والطبيعية لتقشير الشفاه التي يمكنك تجربتها، لذلك ضع في اعتبارك تجربة أحد مقشر الشفاه العمليين التاليين:1. مقشر للشفاه بالعسل والسكرامزجي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقتين صغيرتين من السكردلكي الخليط على شفتيك واتركيه لمدة 10 دقائق أو نحو ذلكقم بإزالته بمساعدة منظف مبلل للوجهالسكر مقشر طبيعي فعال، عند مزجه بالعسل ، يصبح مقشرًا رائعًا للشفاه.2. بلسم الشفاه و مقشر للشفاه بفرشاة الأسنانضعي طبقة سميكة من مرطب الشفاه المفضل لديك على شفتيكباستخدام فرشاة أسنان نظيفة ، مشطي شفتيك بلطف بحركة دائريةلا تقشري الشفاه بقوة، استخدمي فرشاة أسنان لتقشير شفتيكِ بلطف بحركات دائرية صغيرة، إذا كانت شفتيك حساسة ، استخدمي فرشاة أسنان صغيرة للأطفال للحصول على نفس التأثير دون الإضرار ببشرتك.