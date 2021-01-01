لا تتجاهليها.. تعرفي على علامات مرض رضيعك



علامات مرض رضيعك علامات مرض رضيعك



من المهم أن تدرك ما هي العلامات التي يمكن أن تعني أن طفلك حديث الولادة مريض، لا يكون جهاز المناعة لديهم قويًا بعد الولادة، لذلك يصعب عليهم محاربة الالتهابات، وبمجرد أن يصابوا بالعدوى، يمكن أن يزداد الأمر سوءًا بسرعة، لهذا السبب يجب أن تعرف ما الذي تبحث عنه.





1- أعراض مرض الطفل الرضيع

من أهم الأشياء التي يجب البحث عنها في مولودك الجديد ما إذا كان يبدو أو يتصرف بطريقة تبدو غير طبيعية بالنسبة لك، إذا حدث هذا ، فاتصل بطبيب طفلك على الفور، تتضمن بعض الطرق التي يمكن أن يبدو أو يتصرف بها بشكل غير طبيعي ما يلي:



أي أعراض للمرض، وتشمل هذه البكاء في كثير من الأحيان ، والتهيج ، والسعال ، والإسهال ، أو القيء.

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إذا كان طفلك حديث الولادة يتقيأ باللون الأخضر (الصفراء) ، فاتصل بالطبيب على الفور.التغييرات في التغذيةعادة ما يأكل الأطفال حديث الولادة، إذا كان عليك إيقاظ مولودك الجديد لتناول الطعام أو لم يتمكن من إنهاء رضعاته ، فقد يكون مريضًا.إذا كان طفلك حديث الولادة يعاني من الحمى ، خاصة فوق 100.4 فهرنهايت (38 درجة مئوية) ، فاتصل بالطبيب.انخفاض درجة حرارة الجسمإذا انخفضت درجة حرارة طفلك إلى ما دون 96.8 فهرنهايت (36 درجة مئوية) ، فاتصل بالطبيب.التغييرات في كيفية بكائهمقد تكون صراخهم ضعيفة أو غريبة أو مسعورة دون توقف، وعدم القدرة على الرضاعة لفترة طويلة.التعرق أثناء الأكل.النوم أكثر من المعتاد (الحاجة إلى الاستيقاظ لتناول الطعام ، على سبيل المثال).قلة توتر العضلات أو الأطراف المرنة.أصوات تئن أو شخير عند التنفس.قلة التبول (قلة الحفاضات المبللة) وجفاف الفم (الجفاف).أي تغير في اللون ، مثل شحوب أو زرقة الذراعين والساقين.قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان طفلك حديث الولادة مريضًا، انتبه لها وراقبها عن كثب بحثًا عن أي من علامات المرض هذه، وإذا كان لديك أي سؤال على الإطلاق حول مولودك الجديد ، فاتصل بطبيبك.2- أخطاء شائعة في العناية بالرضيع1. عدم ترك الطفل يبكيمن الصعب على أحد الوالدين رؤية طفلهما يبكي، ومع ذلك ، فإن البكاء هو الطريقة الوحيدة التي يمكن للأطفال من خلالها التواصل، في الواقع ، إنه جزء مهم من كونك طفلًا، قد يبكي الأطفال حتى لو كانوا في حالة جيدة وراضين تمامًا، يجب أن يتعلم الآباء لأول مرة أنه لا بأس من ترك الطفل يبكي لفترة من الوقت، ومع ذلك ، لا تتجاهل البكاء إذا كان الطفل يعاني من الحمى أو العدوى.2. عدم تجشؤ الطفل بعد كل رضعةالأطفال ناعمون ورقيقون ومن الطبيعي أن يشعر الآباء لأول مرة بالتوتر أثناء التعامل معهم، لهذا السبب ، بدلاً من تجشؤ الطفل بشكل صحيح ، يفضل العديد من الآباء وضع الأطفال في النوم بعد إطعامهم، لكن التجشؤ في الواقع يقي طفلك من الكثير من الألم وعدم الراحة.3. عدم قول "لا" بحزم عندما يحاول شخص ما إعطاء طفلك السكرقد يكون من المألوف أن يتذوق الأطفال العسل بمجرد ولادتهم ، ولكنه تقليد قديم ويحتمل أن يكون خطيرًا، قد يحتوي العسل على جراثيم بكتيرية يمكن أن تصيب الأطفال بالتهاب المعدة - المعروف أيضًا باسم تسمم الرضع، لا ينبغي إعطاء الأطفال العسل قبل أن يبلغوا عام في الواقع ، يجب أن يأكلوا ويشربوا فقط لبن الأم حتى يبلغوا ستة أشهر من العمر، لذلك اصطحب طفلك إلى طبيب الأطفال إذا تذوق العسل وظهرت عليه علامات الإمساك والضعف وصعوبة الرضاعة.4. عدم الحصول على سرير للطفل أو الحصول عليه وعدم استخدامهحتى إذا كنت تخشى أن تستيقظ الطفل إذا حاولت وضعه في سريره ، فافعل ذلك، حتى لو كنت متعبًا للغاية بعد الرضاعة وكان الطفل ينام بلطف بجوارك ، قم أو اجعل شخصًا ما يضع الطفل في سريره / سريرها، لا يمكننا التأكيد على هذا بما يكفي: مشاركة السرير مع الوالدين هو أحد أكبر أسباب متلازمة موت الرضع المفاجئ أو متلازمة موت الرضيع المفاجئ.3- تشخيص مرض الطفل الرضيعمن الصعب أن يكون طفلك مريضاً، تشمل المشاكل الصحية الشائعة عند الأطفال نزلات البرد والسعال والحمى والقيء، يعاني الأطفال أيضًا من مشاكل جلدية بشكل شائع ، مثل طفح الحفاضات أو قلنسوة المهد .العديد من هذه المشاكل ليست خطيرة، من المهم معرفة كيفية مساعدة طفلك المريض ، ومعرفة العلامات التحذيرية لمشاكل أكثر خطورة، إذا كنت قلقًا بشأن طفلك ، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور.تختلف الأسباب الرئيسية للوفاة بين الأطفال حسب العمر، الأطفال تحت 5 معرضون بشكل خاص للإصابة بالأمراض المعدية مثل الملاريا ، الالتهاب الرئوي ، والإسهال ، فيروس نقص المناعة البشرية و السل ، بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا ، تشكل الأمراض غير المعدية والإصابات والنزاعات تهديدات كبيرة.على الرغم من أن الأمراض المعدية الشائعة يمكن الوقاية منها وعلاجها تمامًا ، إلا أنها لا تزال تقتل الأطفال الصغار بأعداد كبيرة، تسبب الالتهاب الرئوي والإسهال والملاريا في ما يقرب من 29 في المائة من الوفيات العالمية بين الأطفال دون سن الخامسة في عام 2018.