

وزير الاتصالات: إنشاء 17 مدينة ذكية والعاصمة الادارية تدار بالتكنولوجيات الرقمية وزير الاتصالات: إنشاء 17 مدينة ذكية والعاصمة الادارية تدار بالتكنولوجيات الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تنفذ عدد ضخم من المشروعات لبناء مجتمعات ذكية فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية التى يتم من خلالها تبنى أحدث التقنيات العالمية لتحقيق التحول الى مجتمع رقمى متكامل؛ مشيرا إلى انه يتم انشاء 17 مدينة ذكية بالإضافة الى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تدار هذه المدن بالتكنولوجيات الذكية الرقمية، ويقترن ذلك بالمشاريع التى تهدف إلى إتاحة الانترنت للمواطنين من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية فى كافة أنحاء الجمهورية.



جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت خلال مشاركته فى جلسة حول مجتمعات فائقة الذكاء ضمن فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بدبى نيابة عن الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تناولت الجلسة عدد من الموضوعات منها الاستراتيجيات التى تهدف الى تحسين جودة الحياة للمواطنين ارتكازا على الحلول الرقمية، والرقمنة كوسيلة للاستدامة، بالإضافة الى استخدام الابتكارات التكنولوجية فى مواجهة



التحديات الاجتماعية، وتعزيز التفاعل بين الإنسان والآلة.

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وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه يتم تنفيذ مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة لتوصيل شبكة من الألياف الضوئية وتوفير سرعات عالية للإنترنت لكافة المنازل بقرى مصر خلال السنوات الثلاث القادمة بما يخدم نحو 58% من المواطنين؛ وعلى النحو الذى يحقق نقلة نوعية داخل المجتمع من خلال توطين التكنولوجيا وإتاحة فرص لتنمية المعرفة لكافة فئات المواطنين وبالتالى فتح أسواق أكبر للعمل وتوفير فرص متميزة للتدريب والتعليم.وأكد الدكتور/ عمرو طلعت على أهمية التكامل من أجل تحقيق الاتاحة والاتصال لمواطنى العالم فى ضوء جهود الحكومات للعمل على سد الفجوة الرقمية فى بلادها وزيادة أعداد المستفيدين من الانترنت والتواصل الرقمى؛ مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من تدفق البيانات الضخمة، وزيادة القيمة المضافة التى تنتجهاهذه البيانات، وحماية البيانات الشخصية.كما تناول الدكتور/ عمرو طلعت أهمية التكنولوجيا وتحليل البيانات فى دعم جهود التنمية فى كافة المجالات؛ لافتا إلى أهمية تكاتف كافة أصحاب المصلحة من دول ومؤسسات ومواطنين للتعاون من أجل تجنب الاثار السلبية التى يمكن أن تفرضها التكنولوجيات المتقدمة.شارك فى الجلسة السيدة/ سارة الأميرى وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد/ بيتر جاسمان مدير الاستراتيجيات الدولية بمؤسسة "بريس ووتر هاوس كوبرز"، والسيد/ مارتن ويزوفسكى رئيس قسم الرؤى المستقبلية بشركة "ساب" العالمية؛ فيما شارك عبر الفيديو كونفرنس السيد/ باتريس كين الرئيس التنفيذى لشركة تاليس العالمية ؛ وأدار الجلسة السيد/ دانى سيبرايت رئيس مجلس الاعمال الإماراتى الإنجليزي.الجدير بالذكر أنه تنعقد فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسؤولى الحكومات وقادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين لمناقشة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار والتصنيع.وعلى هامش المشاركة فى فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بدبي؛ تعقد هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عدد من الاجتماعات مع شركات "انتل" و"ويبرو" و"دى اكس سي"؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك واستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.