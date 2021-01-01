كشف تقرير حديث أن كلا من Facebook Messenger و Instagram المملوكين لميتا أجلا خطط تشفير رسائل المستخدمين حتى عام 2023، وفي منشور في The Telegraph، أرجع "أنتيجون ديفيس"، رئيس قسم السلامة في Meta، التأخير إلى مخاوف بشأن سلامة المستخدم.
وكتب أنتيجون ديفيس في صحيفة التلغراف: "نحن نأخذ وقتنا في تصحيح هذا الأمر، ولا نخطط لإنهاء النشر العالمي للتشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا عبر جميع خدمات المراسلة لدينا حتى وقت ما في عام 2023".
وأضاف: "بصفتنا شركة تربط بين مليارات الأشخاص حول العالم وقد قامت ببناء تقنية رائدة في الصناعة ، فإننا مصممون على حماية الاتصالات الخاصة للأفراد والحفاظ على أمانهم على الإنترنت".
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التعليقات على تؤجل تشفير الرسائل فى فيس بوك وانستجرام حتى عام 2023
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