تؤجل تشفير الرسائل فى فيس بوك وانستجرام حتى عام 2023

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تؤجل تشفير الرسائل فى فيس بوك وانستجرام حتى عام 2023

كشف تقرير حديث أن كلا من Facebook Messenger و Instagram المملوكين لميتا أجلا خطط تشفير رسائل المستخدمين حتى عام 2023، وفي منشور في The Telegraph، أرجع "أنتيجون ديفيس"، رئيس قسم السلامة في Meta، التأخير إلى مخاوف بشأن سلامة المستخدم.

وكتب أنتيجون ديفيس في صحيفة التلغراف: "نحن نأخذ وقتنا في تصحيح هذا الأمر، ولا نخطط لإنهاء النشر العالمي للتشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا عبر جميع خدمات المراسلة لدينا حتى وقت ما في عام 2023".

وأضاف: "بصفتنا شركة تربط بين مليارات الأشخاص حول العالم وقد قامت ببناء تقنية رائدة في الصناعة ، فإننا مصممون على حماية الاتصالات الخاصة للأفراد والحفاظ على أمانهم على الإنترنت".

ومع E2EE فقط سوف يرى المرسل والمتلقي محادثاتهما، تريد الشركة التأكد من أن هذا لا يتعارض مع قدرة النظام الأساسي على المساعدة في وقف النشاط الإجرامي، وقد بدأ فيس بوك لأول مرة في طرح التشفير لخدمة Messenger الخاصة به في عام 2016، لكنه لا يعمل إلا عندما يستخدم المستخدمون ميزة المحادثة السرية في الخدمة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال Meta إن E2EE الافتراضي سيصبح متاحًا على Instagram وMessenger "في وقت ما في عام 2022 على أقرب تقدير.

وتعرض فيس بوك للنقد على مر السنين لبطئه في تنفيذ التشفير من طرف إلى طرف افتراضيًا على جميع منصاته، بالإضافة إلى ذلك، تخطط Meta أيضًا لتوحيد البنية التحتية وراء منصات المراسلة الثلاثة - Messenger و WhatsApp و Instagram Direct.

المصدر: اليوم السابع

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