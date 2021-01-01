حيل لتدفئة البيت في الشتاء.. وأنواع المدافئ المنزلية



حيل لتدفئة البيت في الشتاء حيل لتدفئة البيت في الشتاء



عندما تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض ، هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك القيام بها لخفض فواتير التدفئة. بالإضافة إلى استبدال النوافذ القديمة وزيادة العزل ، هناك 11 حيلة لتدفئة البيت في الشتاء وأفكار لتدفئة البيت في الشتاء.



11 حيلة لتدفئة البيت في الشتاء

1- السماح للتألق الشمس

خلال الأيام المشمسة، افتح الستائر واترك بعض أشعة الشمس تدخل. ستساعدك الأشعة على الدفء حتى في الأيام الأكثر برودة.





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اغلق الستائرإذا فتحت الستائر للسماح لأشعة الشمس بالدخول أثناء النهار ، أغلق تلك الستائر ليلاً. سيساعدك هذا على حبس الحرارة داخل منزلك. اكتشف كيف يمكنك الحصول على بعض العزل من ستائرك.اترك باب الفرن مفتوحًاعندما تنتهي من الخبز وأغلق الفرن ، اترك باب الفرن مفتوحًا. ستتدفق الحرارة إلى المطبخ وتساعد في تدفئة الغرفة. بالطبع ، لا تفعل هذا أبدًا إذا كان لديك أطفال أو حيوانات أليفة أو ضيوف مسنين في المنزل ، إلا إذا كان بإمكانك إغلاق المطبخ بشكل آمن.جرب غلاف بلاستيك بجيوب هوائيةهذا الغلاف البلاستيكي هو أكثر من مجرد مادة تغليف. ضع ملاءة على النوافذ التي لا تحتاج إلى رؤيتها للمساعدة في الاحتفاظ ببعض من هذا الهواء الدافئ وخفض فواتير الطاقة الخاصة بكاستخدم دش البخارإذا أمكن ، اترك الباب مفتوحًا عند الاستحمام. هذا يسمح لكل هذا البخار الساخن بالانتقال عبر المنزل. يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل هواء الشتاء الجافمشع حرارة الأرضيةإذا كنت بالفعل في السوق لإعادة تشكيلها ، ففكر في التدفئة الأرضية المشعة ، سواء كانت كهربائية أو مائية . نظرًا لأن تدفئة الأرضية لها ناتج ثابت ، فلن يكون لديك تقلبات كبيرة (وفواتير متزايدة) بسبب الأجهزة المصممة للإيقاف والتشغيل مرة أخرى عندما تنخفض درجة الحرارة.أفكار لتدفئة البيت في الشتاءاغلي ابريقا من الماءسواء كنت تستخدم غلاية شاي أو إناءً مفتوحًا ، فإن الماء المغلي سيساعد في تدفئة مطبخك. وعندما يكون لديك هذا الماء الساخن ، اصنع الشاي المفضل لديك وقم بتدفئة نفسك من الداخل.أحضر زجاجة ماء ساخنتعبت من الحصول على سرير بارد في الليل؟ املأ زجاجة ماء ساخن (بماء ساخن بالطبع!) وضعها أسفل سريرك ، تحت البطانية. سوف يساعد في الحفاظ على دفء قدميك .ضع السجادلا يعمل السجاد على تصميم الغرفة فحسب ، بل يقوم أيضًا بعمل جيد في الحفاظ على قدميك دافئين بشكل ممتع إذا كان لديك أرضيات من البلاط أو الخشب الصلبافتح باب الحمامعلى الرغم من أنه من المغري الاحتفاظ بكل الدفء في الحمام عند الخروج ، فإن ترك البخار يخرج سيساعد في رفع الرطوبة ودرجة الحرارة في باقي مسكنك.أفكار لتدفئة البيت في الشتاءهناك الكثير من أفكار لتدفئة البيت في الشتاء وقد يكون ابرزها يعتمد علي مصدر لأصدار حرارة وسخونة بالغرفة مثل اشعال الشموع فقد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء ، لكن الشموع تطفئ قدرًا مناسبًا من الحرارة في مساحة أصغر.سجاد سميك وصوفمثل السجادة الجيدة ، سوف يساعد زوج سميك من الستائر على حجب بعض الهواء البارد القادم من النوافذ. في الواقع ، تقول وزارة الطاقة الأمريكية إن الستائر يمكن أن تقلل من فقد الحرارة بنسبة تصل إلى 25 بالمائة. اختر بحكمة؛ قد تبدو الخيارات الشفافة أو اللاصقة جميلة ، لكنها لن تكون فعالة جدًا. فقط تأكد من أن الستائر الجديدة لا تسد أي فتحات تهوية للتكييفأبواب وشبابيك مانعة للتسربتعتبر أختام النوافذ والأبواب التالفة من الأسباب الرئيسية لفقدان الحرارة فأن الدخان للكشف عن تسرب يظهر على وجه الدقة أين فقدان قادم من بسيط لتقليل فقد الطاقة في النوافذ والأبواب هو حاجز جديد للطقس وعمليات مسح للأبواب . يجب أن يسد كلاهما أي فجوات في فتحات النوافذ وتحت الباب.الرطوبة السيطرةمن الجوانب التي غالبًا ما يتم تجاهلها للحفاظ على منزلك معزولًا هو التحكم في الرطوبة. الرطوبة يمكن أن تدمر الأختام وترطب العزل ، مما يسبب الضغط. من خلال التهوية المناسبة ، يمكنك الحد من الرطوبة التي يمكن أن تلحق الضرر بالعزل وكذلك الجدران. تأكد من أن مراوح الحمام تعمل بشكل صحيح وأن باقي منزلك به تدفق هواء كثير. إذا هطل المطر كثيرًا في المكان الذي تعيش فيه ، فقد تحتاج إلى تثبيت عازل بخار في مساحة الزحف أسفل منزلك .أنواع المدافئ المنزليةعندما تنخفض درجات الحرارة ، من السهل أن تجد نفسك تشغل منظم الحرارة للحفاظ على دفء منزلك. يمكن أن يؤدي اختيار النوع المناسب من أنظمة التدفئة المنزلية إلى تخفيف عبء منظم الحرارة والمساعدة في توفير الطاقة. تشترك جميع أنظمة التدفئة في هدف واحد: نقل الحرارة إلى أماكن المعيشة للحفاظ على بيئة مريحة وممتعة.وقد توجد العديد من انواع المدافئ المنزلية، فمنها التقليدي والذي لايعتمد في اشعاله علي طاقة او تيار كهربائي وقد نجده في المنازل القديمة ويعمل بالحطب او الفحم وقد يظهر في الافلام القديمة سواء الاجنبي او العربيومن انواع المدافئ المنزلية التي يستخدمها الكثير هي المدفئة الكهربائية والتي تعمل بالشمع الكهربائي ، وتوجد مدفئة اخري تعمل بالزيت وتوجد في العديد من المنازلهل وضع سجاد ثقيل يساعد في تدفئة المنزلقد يتسأل الكثيرفي البرد الشديد هل وضع سجاد ثقيل يساعد في تدفئة المنزل وتكون الاجابة نعم فالسجادة الجيدة ، سوف يساعد زوج سميك من الستائر على حجب بعض الهواء البارد القادم من النوافذ في الواقع ، تقول وزارة الطاقة الأمريكية إن الستائر يمكن أن تقلل من فقد الحرارة بنسبة تصل إلى 25 بالمائة.اختر بحكمة؛ قد تبدو الخيارات الشفافة أو اللاصقة جميلة ، لكنها لن تكون فعالة جدًا. فقط تأكد من أن الستائر الجديدة لا تسد أي فتحات تهوية للتكييف!