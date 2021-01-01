الكيك بصوص الكراميل
يفضل الكثير من الأشخاص تناول الكيك بطريقة مختلفة وشهية، ويميل البعض أيضًا إلى اضافة بعض الصوصات المميزة التي تضيف نكهة غنية إلى الكيك مل صوص الكراميل.
وإليك طريقة تحضير الكيك بصوص الكراميل بالخطوات
مقادير الكيك بصوص الكراميل
2 كوب دقيق
1 كوب سكر
رشة ملح
بيكنج بودر
نصف كوب سمنه
1 ملعقة صغيرة فانيليا
3 بيضة
1 كوب لبن
لصوص الكراميل
كوب لبن
2 ملعقة كبيرة نشا
1 كوب سكر
1 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة كبيرة قشطة بلدى
طريقة تحضير كيك بصوص الكراميل
* في خلاط تضاف مقادير الكيك السائلة وتضرب جيدا .
* في بولة تضاف مقادير الكيك الجافة ويضاف عليها المقادير السائلة وتقلب .
* يضاف الخليط إلى قالب كيك ويخبز داخل الفرن .
للصوص
* في وعاء يضاف السكر ويقلب على نار هادئة حتى يتكرمل ويتحول إلى اللون البنى ثم تضاف باقى مقادير الصوص وتقلب حتى الحصول على قوام الصوص .
* يزين الكيك بصوص الكراميل والمكسرات ويقدم .
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