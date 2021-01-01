

الكيك بصوص الكراميل الكيك بصوص الكراميل

يفضل الكثير من الأشخاص تناول الكيك بطريقة مختلفة وشهية، ويميل البعض أيضًا إلى اضافة بعض الصوصات المميزة التي تضيف نكهة غنية إلى الكيك مل صوص الكراميل.







وإليك طريقة تحضير الكيك بصوص الكراميل بالخطوات

قد يعجبك أيضا...

مقادير الكيك بصوص الكراميل2 كوب دقيق1 كوب سكررشة ملحبيكنج بودرنصف كوب سمنه1 ملعقة صغيرة فانيليا3 بيضة1 كوب لبنلصوص الكراميلكوب لبن2 ملعقة كبيرة نشا1 كوب سكر1 ملعقة كبيرة زبدة1 ملعقة كبيرة قشطة بلدىطريقة تحضير كيك بصوص الكراميل* في خلاط تضاف مقادير الكيك السائلة وتضرب جيدا .* في بولة تضاف مقادير الكيك الجافة ويضاف عليها المقادير السائلة وتقلب .* يضاف الخليط إلى قالب كيك ويخبز داخل الفرن .للصوص* في وعاء يضاف السكر ويقلب على نار هادئة حتى يتكرمل ويتحول إلى اللون البنى ثم تضاف باقى مقادير الصوص وتقلب حتى الحصول على قوام الصوص .* يزين الكيك بصوص الكراميل والمكسرات ويقدم .