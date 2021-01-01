غرق سموحة بمياه الأمطار |شاهد



غرق سموحة غرق سموحة

شهدت شوارع منطقة سموحة، أحد أرقى أحياء الإسكندرية، تراكم مياه بصورة أثرت بشكل كبير على الحركة المرورية في المنطقة التي تقع بجوار محطة قطارات سيدي جابر.



وتكدست المياه بالشوارع الرئيسية كفوزي معاذ، وميدان فيكتور عمانويل، وشارع مصطفى كامل، وسط استغراب واندهاش من المواطنين من الحالة التي وصلت إليها المنطقة بفعل الأمطار.



ويشهد كورنيش الإسكندرية اختناقًا مروريًا حادًا بسبب سيول الأمطار التي بدأت تهطل بغزارة صباح اليوم الاثنين، بعد ساعات من الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءًا من جليم وحتى محطة الرمل وسط المدينة.

قد يعجبك أيضا...

وتراكمت المياه بصورة كبيرة على طريق الكورنيش، مما أدى إلى حدوث شلل في الحالة المرورية على الكورنيش.وقد عادت الأمطار من جديد لتضرب مدينة الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بعد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية منذ عصر الأمس الأحد.