في ظل هذا الوباء ، اضطر العديد من الأشخاص إلى إجراء تحول مفاجئ من مكتب إلى العمل من غرف نومهم بينما كان البعض محظوظًا بما يكفي للحصول على مساحة عمل مريحة من المنزل ، حاول البعض الآخر وما زالوا مستمرين مع الأسرة وطاولات القهوة والأرائك وطاولات الطعام.
يمكن أن يؤدي العمل لساعات أطول وعدم وجود كرسي داعم ووضعية سيئة إلى آلام الظهر إلى جانب عدم أخذ فترات راحة للتمدد أو النشاط البدني ، نشرت الدكتورة ديكسا بهافسار ، وهي طبيبة أيورفيدا ، على انستجرام ، إلى جانب السمنة وعسر الهضم والانتفاخ والإمساك ، وهي واحدة من المشاكل الرئيسية التي يشكو منها الأشخاص الذين يعملون من المنزل ، وهي آلام الظهر
ذكرت بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك للتخفيف من الام الظهر و العثور على بعض الراحة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تعاني من آلام الظهر؟ إليك بعض النصائح للتخفيف عنك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق