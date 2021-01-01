تعاني من آلام الظهر؟ إليك بعض النصائح للتخفيف عنك



آلام الظهر آلام الظهر



في ظل هذا الوباء ، اضطر العديد من الأشخاص إلى إجراء تحول مفاجئ من مكتب إلى العمل من غرف نومهم بينما كان البعض محظوظًا بما يكفي للحصول على مساحة عمل مريحة من المنزل ، حاول البعض الآخر وما زالوا مستمرين مع الأسرة وطاولات القهوة والأرائك وطاولات الطعام.



يمكن أن يؤدي العمل لساعات أطول وعدم وجود كرسي داعم ووضعية سيئة إلى آلام الظهر إلى جانب عدم أخذ فترات راحة للتمدد أو النشاط البدني ، نشرت الدكتورة ديكسا بهافسار ، وهي طبيبة أيورفيدا ، على انستجرام ، إلى جانب السمنة وعسر الهضم والانتفاخ والإمساك ، وهي واحدة من المشاكل الرئيسية التي يشكو منها الأشخاص الذين يعملون من المنزل ، وهي آلام الظهر



ذكرت بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك للتخفيف من الام الظهر و العثور على بعض الراحة.

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* لا تستخدم وسادة تحت رأسك أثناء النوم.* لا تجلس في نفس الوضع لأكثر من ساعتين. خذ قسطًا من الراحة لمدة 5 دقائق وقم بالتمدد بانتظام.* الأبيانغا (تدليك ظهرك) بالزيت يساعد.* زيوت للتخفيف من آلام الظهر هي:يمكنك أيضًا استخدام زيت السمسم / الخردل من خزانة مطبخك.إذا كان ألم ظهرك ناتجًا عن ضغط الأعصاب أو إذا كان مزمنًا ، فإن "دواء الأيورفيدا جنبًا إلى جنب مع هذه النصائح يمكن أن يساعدك في إدارة الألم بشكل فعال" ، كما قال الدكتور بهافسار.