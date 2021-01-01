احذر.. الاستحمام بالماء الساخن يصيبك بمرض في العين

يفضل الكثير من الأشخاص الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء للشعور بالدفء والعمل على ارتخاء الأعصاب، ولكن كثيرة الاستحمام بالمياه الساخنة يمكن أن يصيبك بأمراض مختلفة ومنها.
1- يضر بصيلات الشعر
تشير بعض الأبحاث إلى أن الماء الدافئ يمكن أن يكون له تأثير سلبي على بشرة شعرك، يتكون شعرك من خلايا تعرف باسم الكيراتين، كما يحمي هذا البروتين الشعر من الضعف أو التكسر، عندما يتلف شخص ما شعره بالماء الدافئ ، يمكن أن يؤدي في النهاية إلى الصلع.
2- يجفف بشرتك
عند الاستحمام باستخدام الماء الدافئ ، سيتم غسل الطبقة الواقية الموجودة على بشرتك أيضًا، في حين أن الماء الساخن يمكن أن يسبب التهاب للبشرة والجفاف الشديد.
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