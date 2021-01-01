احذر.. الاستحمام بالماء الساخن يصيبك بمرض في العين



الاستحمام بالماء الساخن الاستحمام بالماء الساخن

يفضل الكثير من الأشخاص الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء للشعور بالدفء والعمل على ارتخاء الأعصاب، ولكن كثيرة الاستحمام بالمياه الساخنة يمكن أن يصيبك بأمراض مختلفة ومنها.



1- يضر بصيلات الشعر

تشير بعض الأبحاث إلى أن الماء الدافئ يمكن أن يكون له تأثير سلبي على بشرة شعرك، يتكون شعرك من خلايا تعرف باسم الكيراتين، كما يحمي هذا البروتين الشعر من الضعف أو التكسر، عندما يتلف شخص ما شعره بالماء الدافئ ، يمكن أن يؤدي في النهاية إلى الصلع.



2- يجفف بشرتك

عند الاستحمام باستخدام الماء الدافئ ، سيتم غسل الطبقة الواقية الموجودة على بشرتك أيضًا، في حين أن الماء الساخن يمكن أن يسبب التهاب للبشرة والجفاف الشديد.

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3- تفاقم حب الشبابالمياه الساخنة معروفة بأنها تسبب مشاكل للجلد، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حب الشباب لدى الشخص ويسبب المزيد من تفشي المرض، يأتي هذا من حقيقة أنه يمكن أن يجفف بشرتك.4- يخفض محتوى الرطوبة في العيونعند استخدام الماء الساخن للاستحمام ، يمكن أن يقلل محتوى الرطوبة في العين، هذا يمكن أن يسبب مشاكل حكة في العين ، وفي نفس الوقت يمكن أن يسبب احمرار في العين، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من جفاف العين ، فقد تجد أنه من المفيد أن تأخذ حمامًا باردًا بدلاً من ذلك بسبب فوائده الكثيرة، تحتوي أعيننا على مصادر قليلة للرطوبة ، ومن الأفضل أن نبقيها رطبة.