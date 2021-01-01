الصحة العالمية تحذر من ارتفاع وفيات كورونا هذا الشتاء

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لا تزال دول العالم تعاني من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خاصة مع انتشار متحور دلتا شديد العدوي، وظهور متحورات جديدة وزيادة عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم، فضلا عن بطء عمليات التلقيح.



رجحت منظمة الصحة العالمية موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء بسبب تفشي فيروس كورونا، إذا لم تقدم الدول الأوروبية على تشديد القيود وتكثيف حملات التطعيم ضد كورونا.



ووفقا لشبكة بي بي سي، قال مدير المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج، إن المنظمة أعربت عن قلقها البالغ من انتشار كورونا في أوروبا جراء الموجة الجديدة لـ فيروس كورونا.

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وأضاف: "قد يموت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا حتى مارس نتيجة جائحة كورونا، إذا لم تشدد دول المنطقة القيود وتتخذ إجراءات عاجلة".كما أشار إلى أن ارتداء الكمامة يمكن أن يساعد في مواجهة تفشي فيروس كورونا.وأضاف أن فصل الشتاء وعدم وجود كميات من اللقاحات المضادة للفيروس قادرة على تغطية حملات التطعيم، وسلالة دلتا الأسرع انتشارا، كانت وراء احتدام الوباء.ودعا إلى زيادة الإقبال على اللقاحات وتنفيذ إجراءات الصحة العامة الأساسية والعلاجات الطبية الجديدة للمساعدة في مكافحة الجائحة.وقال: "أصبح كورونا مرة أخرى السبب الأول للوفيات في منطقتنا".وأكد أنه “يجب التعامل مع إلزامية التطعيم على أنها الملاذ الأخير لمكافحة فيروس كورونا، سيكون من المناسب جدا بدء مناقشة تشريعية وعامة حول إلزامية التطعيم”.ويأتي هذا التحذير تزامنا مع إعلان عدة دول أوروبية عن تسجيل معدلات قياسية جديدة للإصابات بالفيروس، وفرض إغلاق كامل أو جزئي للحد من انتشاره.