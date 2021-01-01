تنبيه عاجل من التعليم للمعلمين غير الحاصلين على لقاح كورونا حتى الآن



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم





تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية التى لديها نسبة من المعلمين لم يتم تطعيمها بـ لقاح كورونا حتى الآن.





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وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها ترسل خطابات بشكل دورى للمديريات التعليمية، للتنبيه على المعلمين والإداريين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا، بضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة و التوجه للتطعيم فى المواعيد المحددة لهم.وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن أى معلم لم يتم تطعيمه بـ لقاح كورونا سيتحمل المسئولية .txtوزير التعليم: لا يجب أن تكون المذاكرة مملة بالنسبة للطلابtxtوزير التعليم يكشف حقيقة تخفيف منهج رابعة ابتدائيوأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فى إطار الحرص على سلامة جموع العاملين بالمنظومة التعليمية وأبنائنا الطلاب، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعداد العاملين بالتعليم قبل الجامعي الذين تلقوا لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا.وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي لها أن أعداد العاملين بجميع المديريات التعليمية الحاصلين على جرعتين لقاح التطعيم، حتى الآن، يبلغ (966367) بنسبة 60%، بينما يبلغ أعداد العاملين الحاصلين على جرعة واحدة (542444) بنسبة 34%.وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يبلغ عدد المسجلين لتلقى اللقاح (62885) بنسبة 4%، فى حين أن عدد العاملين الجارى تسجيلهم (25704) بنسبة 2%، من إجمالى (1597832) عدد العاملين على مستوى مديريات التربية والتعليم فى الـ 27 محافظة.وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية شددت خلالها على جميع الادارات التعليمية والمدارس بنشر وتنفيذ ما جاء بخطة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة للحد من انتشار العدوى وانتقال كورونا للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات .كما أكدت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها المرسلة لجميع المديريات والادارات التعليمية والمدارس ، بضرورة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالتربية والتعليم والوقوف على حالة حصول الطلاب على التطعيم بلقاح كورونا من خلال التسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الصحة والسكان