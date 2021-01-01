جامعة أسيوط تكشف حقيقة العثور على " شيشة " بحوزة أحد الطلاب

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نفى عرفه أبو العلاء مدير عام المدن الجامعية بجامعة أسيوط صحة ما تدول على صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بشان طرد طالب بالمدينة الجامعية بعد العثور معه على " شيشة " داخل السكن .



وقال مدير عام المدن الجامعية إن هذه الواقعة غير صحيحة ولم تحدث بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط ، مشيرا إلى أن قواعد الإقامة بالمدن الجامعية تمنع دخول " الشيشة " لو تم ذلك بالفعل سوف يكون الإجراء الفصل من المدينة لمخالفة قواعد الإقامة .



كانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك بأسيوط نشرت خبرا حول طرد طالب بالمدينة الجامعية بعد العثور بحوزته على " شيشة ".

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وفي سياق آخر افتتح شوكت صابر أمين عام جامعة أسيوط فعاليات البرنامج التدريبي في مجال الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 , والممتدة فعالياته خلال الفترة من 21 إلي 25 من نوفمبر الجاري , والذي تنظمه الإدارة المركزية للموارد البشرية ممثلة في الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالتعاون مع وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية , وذلك بحضور مصطفي حسن أمين عام الجامعة المساعد , و وائل محمود أمين عام الجامعة المساعد , و محمود يونس الإدارة المركزية للموارد البشرية , و خالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب , وبمشاركة أحمد محمد شريت رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط , و أبو المجد محمد أبو المجد مدير عام الشئون القانونية بوزارة المالية , ولفيف من العاملين بمختلف قطاعات الجامعة وعدد من ممثلي وزارة المالية .وخلال الافتتاح أشار شوكت صابر أن أعمال البرنامج التدريبي تنطلق في إطار حزمة من البرامج التنشيطية لبعض وظائف العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة والتي تمّ إعدادها بالتعاون مع وزارة المالية تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية , مضيفاً أن إدارة الجامعة تحرص على تنمية قدرات العاملين بمختلف قطاعات الجامعة عن طريق تعريفهم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل ، والتعرف علي أهم المشكلات التي تواجههم في تلك المرحلة وطرق علاجها , فضلاً عن محاولة سد الثغرات التي تواجه قطاع التنمية البشرية .