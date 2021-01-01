

عملاق أوبو.. سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno6 Pro 5G عملاق أوبو.. سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno6 Pro 5G

أطلقت شركة أوبو الصينية سلسلة هواتف Reno6 5G المتميزة لأول مرة في الصين في شهر مايو الماضى، وبدأت الشركة في إطلاق الهواتف عالميا حتى وصلت للهند في شهر يوليو، ثم وصلت الأسواق الأوروبية في سبتمبر، وتواصل الشركة إطلاقها في جميع دول العالم بما فيها دول الشرق الأوسط وأفريقيا.



وتضم سلسلة هواتف Reno6 5G ثلاثة هواتف هي: Reno6 5G وReno6 Pro 5G و Reno6 Pro+ 5G إلا أن أوبو قررت إطلاق الأخير عالميا باسم Reno6 Pro 5G حيث يعتبر الأفضل في سلسلة الهواتف.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo Reno6 Pro 5G يعتبر أفضل هاتف شبابي وبسعر مناسب للفئة المتوسطة تم إطلاقه هذا العام من شركة أوبو، حيث يعتبر أكثر ما يميز الإصدار العالمي للهاتف هو إطلاقه بمعالج قوى الأداء من شركة كوالكوم الأمريكية بدلا من معالج من شركة ميديا تيك.

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سعر ومواصفات هاتف أوبو Reno 6 Pro 5Gيأتي هاتف Reno 6 Pro 5G بشاشة منحنية من نوع Super AMOLED، قياس 6.55 بوصة، بدقة عرض+ FHD، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع نوتش للكاميرا الأمامية في أعلى يسار الشاشة.ويقدم هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل مع OIS، وكاميرا فائقة الإتساع تأتي بدقة 16 ميجابكسل، مع عدسة تليفوتوجرافية دقة 13 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل ، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل، مع إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل حتى 120 إطارًا في الثانية وبدقة 4K بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية.ويعمل هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G، بمعالج من نوع Snapdragon 870 SoC، من شركة كوالكوم الامريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، وسيعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.3 المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.ويحتوي هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، ويتوفر الهاتف بسعر حوالي 9 آلاف جنية مصري، لأصغر نسخة.