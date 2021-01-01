كشفت تسريبات لأول مرة مواصفات هاتف Google Pixel 6A والذى تعتزم شركة جوجل الأمريكية إطلاقه مع بداية العام المقبل 2022 ، وذلك بعد أسابيع قليلة من الكشف عن هواتف Google Pixel 6 المميزة.
وبحسب موقع The Verge فإن هاتف Google Pixel 6A القادم هو هاتف من الفئة المتوسطة ينتمي إلى مجموعة Pixel A التى تصدرها الشركة بأسعار مناسبة مع إمكانات جيدة، حيث سيحصل الهاتف على تصميم مميز مع أداء قوى من معالج جوجل الجديد.
وسيتميز هاتف Google Pixel 6A بشاشة قياس 6.2 بوصة من نوع OLED ، مع تصميم مميز ولكن شبيه من الخلف لهواتف بيكسل 6 حيث سيحتوى على نفس شريط الكاميرا السوداء من الخلف، وكاميرا مزدوجة وفلاش، ونوتش في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.
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التعليقات على تسريبات للمرة الأولى تكشف مواصفات هاتف جوجل القادم Google Pixel 6A
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