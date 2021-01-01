أجلت شركة Activision المالكة للعبة الفيديو الشهيرة Call of Duty تأجيل إطلاق تحديث الموسم الأول من اللعبة ، ليتم إطلاقه في 8 ديسمبر القادم بدلا من 2 ديسمبر، كما أنه من الممكن أن تشهد اللعبة تأخيرات أخرى نتيجة مشكلات كبرى داخل الشركة دفعت الموظفين للمطالبة بإقالة الرئيس التنفيذى.
وتشهد لعبة Call of Duty تأخيرات ملحوظة حيث يعتبر تأجيل التحديث ليس الأول من نوعه ولكن تم أيضا تأجيل الموسم الأول نفسه من اللعبة، حيث يعتبر وضع الشركة على صفيح ساخن بسبب وصف الموظفين لبيئة الشركة الداخلية أنها بيئة "سامة" للعمل فيها.
وبحسب تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال فإن شركة Activision المالكة ل Call of Duty قد شهدت عددا من حوادث التحرش الجنسي داخلها إلا أن الموظفين يعتقدون أن المسئولين في الشركة يحمون هؤلاء المتحرشين.
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التعليقات على بسبب التحرش الجنسي.. تأجيل تحديث الموسم الأول من لعبة Call of Duty
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