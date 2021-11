بسبب التحرش الجنسي.. تأجيل تحديث الموسم الأول من لعبة Call of Duty بسبب التحرش الجنسي.. تأجيل تحديث الموسم الأول من لعبة Call of Duty

أجلت شركة Activision المالكة للعبة الفيديو الشهيرة Call of Duty تأجيل إطلاق تحديث الموسم الأول من اللعبة ، ليتم إطلاقه في 8 ديسمبر القادم بدلا من 2 ديسمبر، كما أنه من الممكن أن تشهد اللعبة تأخيرات أخرى نتيجة مشكلات كبرى داخل الشركة دفعت الموظفين للمطالبة بإقالة الرئيس التنفيذى.



وتشهد لعبة Call of Duty تأخيرات ملحوظة حيث يعتبر تأجيل التحديث ليس الأول من نوعه ولكن تم أيضا تأجيل الموسم الأول نفسه من اللعبة، حيث يعتبر وضع الشركة على صفيح ساخن بسبب وصف الموظفين لبيئة الشركة الداخلية أنها بيئة "سامة" للعمل فيها.



وبحسب تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال فإن شركة Activision المالكة ل Call of Duty قد شهدت عددا من حوادث التحرش الجنسي داخلها إلا أن الموظفين يعتقدون أن المسئولين في الشركة يحمون هؤلاء المتحرشين.

وفقا للصحيفة فإن موظفى شركة Activision يطالبون الرئيس التنفيذي للشركة Bobby Kotick بالاستقالة فورا بسبب الوصول لهذه المرحلة من التستر على المتهمين بالتحرش وحمايتهم وخلق بيئة سامة للعمل .ومن المفترض أن يتضمن التحديث الموسمي الأول لـ Call of Duty: Warzone" عددا من الخرائط والأنماط جديدة ، وتحديثًا لوضع الزومبى في اللعبة وإضافة معدات وأسلحة جديدة للاعبين لربحها.وكانت الصفحة الرسمية للعبة Call of Duty قد نشرت اعتذارا إلى جميع اللاعبين المسلمين، ووعدت بإزالة المحتوى المسئ بشكل عاجل، حيث فوجئ اللاعبين بصفحات من القرآن الكريم متناثرة على الأرض، في خريطة للعبة.وقرر اللاعبون المسلمون تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعى شملت فيديوهات على موقع يوتيوب وكذلك تغريدات على موقع تويتر تطالب بمقاطعة اللعبة أو حذف المحتوى المسئ.