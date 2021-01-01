أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية تحديثا جديدا لمتصفحها Edge إيدج ، والذى يتيح العديد من الميزات لمستخدمى المتصفح، حيث سيوفر التحديث إمكانية تتبع أسعار مواقع التسوق الإلكتروني وإبلاغ المستخدمين بها .
وبحسب موقع Tech Radar فإن تحديث Edge v96 لمستخدمى متصفح إيدج سيكون أفضل وسيلة لهم عند الشراء في موسم التخفيضات الحالي حيث سيصدر تنبيهات للمستخدمين عند قيام أحد مواقع التسوق الإلكتروني بتخفيض الأسعار وإرسال التغييرات لهم .
وقالت مايكروسوفت إن الميزة "ستتوفر قريبًا" وسيتم تضمينها في المتصفح، وإذا كان هناك أي من العناصر التي تبحث عنها وتم تغيير السعر الذي تم البحث عنه فسيقوم المتصفح بإرسال إشعار للمستخدم وتبيهه.
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التعليقات على مايكروسوفت تتيح ميزة في إيدج لتتبع أسعار الشراء خلال موسم التخفيضات
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