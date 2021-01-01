

مايكروسوفت تتيح ميزة في إيدج لتتبع أسعار الشراء خلال موسم التخفيضات مايكروسوفت تتيح ميزة في إيدج لتتبع أسعار الشراء خلال موسم التخفيضات

أطلقت شركة مايكروسوفت الأمريكية تحديثا جديدا لمتصفحها Edge إيدج ، والذى يتيح العديد من الميزات لمستخدمى المتصفح، حيث سيوفر التحديث إمكانية تتبع أسعار مواقع التسوق الإلكتروني وإبلاغ المستخدمين بها .



وبحسب موقع Tech Radar فإن تحديث Edge v96 لمستخدمى متصفح إيدج سيكون أفضل وسيلة لهم عند الشراء في موسم التخفيضات الحالي حيث سيصدر تنبيهات للمستخدمين عند قيام أحد مواقع التسوق الإلكتروني بتخفيض الأسعار وإرسال التغييرات لهم .



وقالت مايكروسوفت إن الميزة "ستتوفر قريبًا" وسيتم تضمينها في المتصفح، وإذا كان هناك أي من العناصر التي تبحث عنها وتم تغيير السعر الذي تم البحث عنه فسيقوم المتصفح بإرسال إشعار للمستخدم وتبيهه.

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وستعمل الميزة الجديدة في متصفح إيدج إلى إلغاء الحاجة إلى إعادة التحقق من كل منتج بنفسك ، خاصة خلال العطلات عندما تكون قائمة التسوق عبر الإنترنت طويلة جدًا، ويأتي تتبع أسعار منتجات الشركة جنبًا إلى جنب مع مقارنة الأسعار وسجل الأسعار في المواقع الأخرى.تهدف الميزة الجديدة في متصفح إيدج إلى مساعدة المستخدمين على توفير المال وتحسين تجربة التسوق الخاصة بهم، ويضم التحديث الجديد لإيدج ميزات أخرى أيضا وضع الكفاءة الذي يقلل من استخدام موارد النظام مثل وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي مما يطيل عمر البطارية.