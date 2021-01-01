

150 وات.. شاومي وأوبو يطوران معدلات خارقة للشحن السريع في هواتفهما القادمة 150 وات.. شاومي وأوبو يطوران معدلات خارقة للشحن السريع في هواتفهما القادمة

كشفت تقارير أن شركات الهواتف الذكية ستبدأ في إطلاق معدل جديد لشحن الهواتف حيث سيتم الانتقال من معدل الشحن السريع 120 وات إلى معدل أسرع 150 وات، الأمر الذى سيمكن مستخدمى الهواتف من الشحن في مدة تقل عن 20 دقيقة.







وبحسب موقع PhoneArena فإن الهواتف الذكية التى سيتم إطلاقها العام القادم ستشهد معدلات خارقة في سرعة الشحن حيث سيوفر معدل الشحن 150 المستخدم لهاتف يحتوى على بطارية 5000 مللى أمبير من شحن البطارية في دقائق معدودة مما سيحل مشكلة الانتظار لوقت أطول في بعض الهواتف حتى انتهاء الشحن .

قد يعجبك أيضا...

وتعمل شركات مثل شاومي وأوبو وفيفو الصينية على تطوير معدل الشحن 150 في الهواتف القادمة ، حيث أطلقت معدل الشحن 120 و 125 في الهواتف التى تم إطلاقها هذا العام .وتعتبر شركات مثل سامسونج الكورية الجنوبية التى تقوم هواتف الأندرويد، وكذلك شركة آبل الأمريكية بعيدتان بشكل كبير عن مثل هذه المعدلات السريعة ، حيث تعتقد الشركتان أن مثل هذه المعدلات تضر بالهواتف.وتعتمد شركتا سامسونج وآبل على أن معدلات الشحن العالية رغم أنها تجعل الهواتف تشحن في وقت قليل للغاية إلا أنها تعمل على إتلاف بطاريات الهاتف في المستقبل، وتدمر أداء البطارية وعمرها .ويمكن أن يؤدي الشحن السريع بقوة 120 وات أو 125 وات إلى تدهور بنسبة 20٪ خلال 800 دورة شحن، إذا قمت بشحن هاتفك مرة واحدة كل يوم ، الأمر الذى يجعل بطارية الهاتف تتدهور خلال عامين فقط .