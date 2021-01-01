بعثة روسية- أمريكية مشتركة إلى كوكب الزهرة

أعلن دميتري روغوزين مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على إرسال بعثة مشتركة لاستكشاف كوكب الزهرة.
ووفقا له، تقليديا يعتبر كوكب الزهرة "كوكبا روسيا"، لأنه إلى آلان لم تهبط عليه سوى المركبات الفضائية السوفيتية، ولم ترسل أي دولة أخرى أجهزة فضائية أو مركبات للهبوط على الكوكب الذي يستعر "وغلافه الجوي كالجحيم".
ويذكر أن روسيا تخطط لإرسال محطة "Venera-D" إلى كوكب الزهرة عام 2029 . تتكون هذه المحطة من عربة فضائية وقاعدة للهبوط، لدراسة تركيب الكوكب وغلافه الجوي والبلازما المحيطة بصورة مفصلة. كما يشمل البرنامج الروسي لدراسة كوكب الزهرة، إرسال بعثتين أخريين في يونيو عام 2031 ويونيو عام 2034 التي ستنقل إلى الأرض عينات من غلافه الجوي وتربة من سطحه.
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