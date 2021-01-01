العثور على أسنان قرش "الميغالودون" المنقرض في صحراء تشيلي... صور

عثر فريق من الباحثين على العديد من الأسنان العملاقة، التي تعود لقرش "الميغالودون" المنقرض، الذي يعود إلى عصور ما قبل التاريخ في صحراء أتاكاما في تشيلي.
ووفقا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، فإن بابلو كويلودران، المدير التنفيذي لشركة "أتاكاما للحفريات والتاريخ الطبيعي للبحوث والتقدم" قال: إنه "على الرغم من نهب صائدي الكنوز بالمنطقة، لا تزال لدى الدولة واحدة من أكبر المجموعات العلمية لأسنان الميغالودون في العالم"، مشيرا إلى أن الميغالودون -الذي يعني اسمه أسنانا كبيرة- كان إلى حد بعيد أكبر سمكة قرش على الإطلاق، وهو حيوان مفترس خارق يبلغ طوله ما بين 16 و20 مترًا.
وأضاف: "توجد في منطقة أتاكاما رواسب أحفورية غير عادية، وفي الساحل، هناك بقايا من الفقاريات البحرية منذ حوالي 8 ملايين سنة (فترة النيوجين)، مؤكدا أن عمليات التعدين والنهب التي قام بها صائدو الكنوز قد أدت إلى بيع مئات الأسنان من الميغالودون وغيرها من القطع الأثرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في السوق السوداء.
وتابع كويلودران قائلا: "على الرغم من أن الحفريات في تشيلي محمية بموجب القانون، إلا أن واحدة من أكثر المناطق روعة، وهي تشكيل باهيا إنجليسا قد تعرضت للتدمير من خلال عمليات التعدين غير المنظمة والنهب من قبل صائدي الأحافير غير الشرعيين".
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