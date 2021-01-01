مواصفات وأسعار هاتف Moto G Power 2022

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › مواصفات وأسعار هاتف Moto G Power 2022

صورة الخبر: مواصفات وأسعار هاتف Moto G Power 2022
مواصفات وأسعار هاتف Moto G Power 2022

في الفترة القليلة الماضية، أعلنت شركة موتورولا، عن العديد من الهواتف الاقتصادية، من سلسلة Moto G Series، بما في ذلك الهاتف Moto G Power 2022، الذي يتضمن مواصفات أكثر تقدما، مقارنة بالجيل السابق، حيث تم إضافة معالج أفضل، وكاميرات خلفية أفضل، وشاشة أعلى، ومواصفات أخرى متشابه تقريبا، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف، Motorola Moto G Power 2022.

مواصفات الهاتف موتو جي باور 2022
أعلنت موتورولا، عن الهاتف Moto G Power 2022 يوم 17 نوفمبر، بشاشة IPS LCD، حجمها 6.5 بوصة، بجودة HD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أنها تحتوي على ثقب صغير في المنتصف العلوي، لاحتواء كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الهاتف يضم كاميرا خلفية رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، f/1.8، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وتدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور، بالدوران EIS.

يتم تشغيل هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة MediaTek Helio G37، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، كما أنه يعمل بنظام Android 11، مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة، ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت، و4 جيجا رام، ويمكن زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ microSD.

وعلاوة على ذلك، فإن البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، كما أن المميزات الأخرى للهاتف Moto G Power 2022، تتمثل في إمكانية تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري في نفس الوقت، ومستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور على الجانب، بالإضافة إلى أن الهاتف، مقاوم للماء، ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM.

سعر الهاتف Motorola Moto G Power 2022
الهاتف Moto G Power 2022، سيتوفر للشراء بشكل رسمي في أوائل عام 2022، بسعر يبدأ من 200 دولار أمريكي، للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت، و4 جيجا رام.

وبسعر يصل إلى 249 دولارا، للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت، و4 جيجا رام.

المصدر: قل ودل

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مواصفات وأسعار هاتف Moto G Power 2022

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7108

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager