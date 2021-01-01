

مواصفات وأسعار هاتف Moto G Power 2022 مواصفات وأسعار هاتف Moto G Power 2022

في الفترة القليلة الماضية، أعلنت شركة موتورولا، عن العديد من الهواتف الاقتصادية، من سلسلة Moto G Series، بما في ذلك الهاتف Moto G Power 2022، الذي يتضمن مواصفات أكثر تقدما، مقارنة بالجيل السابق، حيث تم إضافة معالج أفضل، وكاميرات خلفية أفضل، وشاشة أعلى، ومواصفات أخرى متشابه تقريبا، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف، Motorola Moto G Power 2022.



مواصفات الهاتف موتو جي باور 2022

أعلنت موتورولا، عن الهاتف Moto G Power 2022 يوم 17 نوفمبر، بشاشة IPS LCD، حجمها 6.5 بوصة، بجودة HD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أنها تحتوي على ثقب صغير في المنتصف العلوي، لاحتواء كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الهاتف يضم كاميرا خلفية رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، f/1.8، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وتدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور، بالدوران EIS.



يتم تشغيل هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة MediaTek Helio G37، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، كما أنه يعمل بنظام Android 11، مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة، ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت، و4 جيجا رام، ويمكن زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ microSD.

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وعلاوة على ذلك، فإن البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0، كما أن المميزات الأخرى للهاتف Moto G Power 2022، تتمثل في إمكانية تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري في نفس الوقت، ومستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور على الجانب، بالإضافة إلى أن الهاتف، مقاوم للماء، ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM.سعر الهاتف Motorola Moto G Power 2022الهاتف Moto G Power 2022، سيتوفر للشراء بشكل رسمي في أوائل عام 2022، بسعر يبدأ من 200 دولار أمريكي، للإصدار الذي يضم 64 جيجا بايت، و4 جيجا رام.وبسعر يصل إلى 249 دولارا، للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت، و4 جيجا رام.