مواصفات وأسعار هاتف Moto G Power 2022

في الفترة القليلة الماضية، أعلنت شركة موتورولا، عن العديد من الهواتف الاقتصادية، من سلسلة Moto G Series، بما في ذلك الهاتف Moto G Power 2022، الذي يتضمن مواصفات أكثر تقدما، مقارنة بالجيل السابق، حيث تم إضافة معالج أفضل، وكاميرات خلفية أفضل، وشاشة أعلى، ومواصفات أخرى متشابه تقريبا، ومع ذلك دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف، Motorola Moto G Power 2022.
مواصفات الهاتف موتو جي باور 2022
أعلنت موتورولا، عن الهاتف Moto G Power 2022 يوم 17 نوفمبر، بشاشة IPS LCD، حجمها 6.5 بوصة، بجودة HD+، وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أنها تحتوي على ثقب صغير في المنتصف العلوي، لاحتواء كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الهاتف يضم كاميرا خلفية رئيسية، بدقة 50 ميجا بكسل، f/1.8، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، وتدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور، بالدوران EIS.
يتم تشغيل هذا الهاتف، بمعالج ثماني النواة، من فئة MediaTek Helio G37، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، كما أنه يعمل بنظام Android 11، مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة، ويتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام، والإصدار الثاني يضم 128 جيجا بايت، و4 جيجا رام، ويمكن زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ microSD.
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