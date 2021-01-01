

مواصفات وأسعار هاتف Vivo V23e مواصفات وأسعار هاتف Vivo V23e

قبل أيام قليلة، أعلنت شركة فيفو، عن الهاتف Vivo V23e، من الفئة الرائدة، وذلك نظرا لمواصفات الممتازة، والسعر المرتفع مقارنة بهاتف 4G، حيث يأتي هذا الهاتف، مع أحدث معالج 4G من ميديا تيك، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بكسل، يجعله أول هاتف، يضم كاميرا سيلفي بهذه الدقة، بالإضافة إلى أنه يضم بطارية، تدعم الشحن السريع بقوة مرتفعة، ويضم أيضا مواصفات أخرى ممتازة، دعونا نتعرف عليها خلال السطور القادمة، وفيما يلي، سعر ومواصفات الهاتف Vivo V23e.



مواصفات الهاتف فيفو V23e

شاشة هذا الهاتف الجديد من فيفو، تأتي من نوع AMOLED، وبحجم 6.44 بوصة، وبجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل، كما أن المعالج، يأتي من فئة Mediatek Helio G96، المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة Mali-G57 MC2، بالإضافة إلى أن الهاتف الهاتف Vivo V23e، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، ويعمل بنظام Android 11، مع واجهة مستخدم Funtouch 12.



يحتوي هاتف Vivo V23e، على 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرا الثالثة، هي الماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تحتوي بجانبها على فلاش LED مزدوج، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، يضم كاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والكاميرات الأمامية والخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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وبالنسبة للبطارية، فتأتي بسعة 4050 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، (يمكن شحن 60% من سعة البطارية، في 30 دقيقة فقط)، أما بالنسبة للمميزات الأخرى، فتتمثل في إمكانية زيادة المساحة التخزينية، (يتم تركيب بطاقة الذاكرة الخارجية، بدلا من إحدى شرائح الاتصال)، ومستشعر لبصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف، يدعم مكبرات صوت ستريو، ولكنه لا يدعم خاصية NFC، ومنفذ سماعات الأذن.سعر الهاتف Vivo V23eسعر الهاتف Vivo V23e، يبلغ حوالي 372 دولارا أمريكيا، للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم 128 جيجا بايت، و8 جيجا رام، مع العلم بأن هذا الهاتف متوفر حاليا للشراء في الهند، على أن يتوفر في جميع دول العالم، خلال شهر ديسمبر 2021.