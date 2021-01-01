كشفت صور خاصة ببراءة اختراع لشركة "أبل" الأميركية، تفاصيل تتعلق بتغيير جذري على هواتف "آيفون" القادمة.
وأظهرت براءة الاختراع تصميما زجاجيا شفافا لـ"آيفون"، مع شاشة على الوجهين الأمامي والخلفي.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن التصميم الجديد أظهر أزرارا تندمج مع الشاشة المنحنية، مخصصة لتفعيل المهام الخاصة بالهاتف مثل التحكم بالصوت و"الواي فاي".
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التعليقات على هل تحولها "أبل" لمنتج حقيقي؟.. هاتف "آيفون" شفاف بشاشتين
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