شاهد: من أسرع SUV أمريكية ضخمة.. جي إم سي يوكون أم كاديلاك اسكاليد أم لينكولن نافيجيتور؟

تشتهر الشركات الأمريكية للسيارات بتقديمها للعديد من سيارات SUV الضخمة، لذلك قرر موقع Carwow الإنجليزي المتخصص في السيارات وضع موديلات 2022 من 3 سيارات أمريكية شهيرة بهذه الفئة في مقارنة ومواجهة مباشرة لمعرفة من الأسرع بينهم على حلبة السباق، حيث كانت السيارة الأولى من هذه السيارات الثلاثة جي إم سي يوكون، والثانية كاديلاك اسكاليد، والثالثة لينكولن نافيجيتور.
جدير بالذكر أن هذا الموقع اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذه الموديلات الثلاثة من جي إم سي وكاديلاك ولينكولن وأهم مميزاتهم، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:
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