

شاهد: من أفضل سيارة كهربائية حديثة.. تسلا موديل Y أم كيا EV6 الجديدة؟ شاهد: من أفضل سيارة كهربائية حديثة.. تسلا موديل Y أم كيا EV6 الجديدة؟

تعتبر سيارة تسلا موديل Y الأمريكية من أحدث السيارات التي تم طرحها مؤخرا في الأسواق العالمية بفئة المركبات الكهربائية، وذلك لأنه بدأ انتاجها في يناير من عام 2020 الماضي، لذلك قرر موقع CarGurus الإنجليزي تجربة هذه السيارة ووضعها في مقارنة مع سيارة أخرى شهيرة من نفس الفئة، وهي سيارة كيا EV6 الكهربائية، وهي أيضا سيارة حديثة من كيا بدأ تصنيعها خلال عام 2021 الحالي.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هاذين الموديلين الكهربائيين من تسلا وكيا وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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