تعتبر النسخة فيراري روما هي واحدة من ابرز الاصدارات التابعة للاسطول الايطالي العريق، وتتمتع بالعديد من القدرات الفنية، إلى جانب امتلاكها لتصميم مبهر يجمع بين الطابع الرياضي ومفاهيم القوة، بالاضافة إلى التجهيزات الداخلية والعناصر المختلفة لدعم قائد المركبة.
تصميم السيارة فيراري روما موديل 2021
ترتكز فيراري روما موديل 2021 على قاعدة عجلات بطول 2.670 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.656 متر، وبعرض يبلغ 1.974 متر، مع ارتفاع يقدر بـ 1.301 متر، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، وكذلك للناحية الخلفية ايضا، مع منظومة عادم خلفية من الكروم، وغطاء للمحرك عازل للصوت والحرارة، وشبكة أمامية متعددة المقاطع الهوائية.
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التعليقات على سعر فيراري روما موديل 2021 في الإمارات .. صور
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