

نظرة شاملة عن بيجو 508 موديل 2021 في البحرين .. صور نظرة شاملة عن بيجو 508 موديل 2021 في البحرين .. صور

تعتبر السيارة بيجو 508 موديل 2021 واحدة من اشهر الاصدارات داخل الاسواق العربية واكثرها شبابية، حيث تتمتع باطلالة حادة المظهر، إلى جانب القدرات الفنية التي دعمت بها تلك النسخة، والتي تأتي عبر 5 فئات من التجهيزات.



محرك السيارة بيجو 508 موديل 2021



تحتوي السيارة بيجو 508 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبسرعة قصوى تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى محرك اخر اعلى تجهيز يستطيع ان ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 230 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه القدرات تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 8.8 ثانية.



كما تضم ايضا السيارة بيجو 508 موديل 2021 محرك رباعي الاسطوانات وبنفس السعة ايضا والتي تبلغ 1600 سي سي، ولكن مع قوة قدرها 225 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 300 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مثل باقي الطرازات السابقة، بينما يقدر توقيت انطلاق السيارة من وضع الثبات 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنيت تستغرق 8.1 ثانية.

تصميم السيارة بيجو 508 موديل 2021ترتكز السيارة على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق داخل قاعدة عجلات بطول 2.793 متر، مع مصابيح أمامية وخلفية ونهارية ايضا تعمل بتقنية LEDLIGHT، وانابيب عادم من الكروم، مع نوافذ كهربائية، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز، إلى جانب التصميم الرياضي صاحب اللمسات الانسيابية والتي تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2021 داخل السوق البحرينيالفئة الأولى بيجو 508 2021 1.6T Active+ بقيمة قدرها 10.995 دينار.الفئة الثانية بيجو 508 2021 1.6T Allure+ بقيمة قدرها 12.495 دينار.الفئة الثالثة بيجو 508 2021 1.6T GT Line بقيمة قدرها 13.495 دينار.الفئة الرابعة بيجو 508 2021 1.6T GT بقيمة قدرها 13.995 دينار.الفئة الخامسة بيجو 508 2021 1.6T GT S بقيمة قدرها 14.495 دينار.



