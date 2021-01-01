تعتبر السيارة بيجو 508 موديل 2021 واحدة من اشهر الاصدارات داخل الاسواق العربية واكثرها شبابية، حيث تتمتع باطلالة حادة المظهر، إلى جانب القدرات الفنية التي دعمت بها تلك النسخة، والتي تأتي عبر 5 فئات من التجهيزات.
محرك السيارة بيجو 508 موديل 2021
تحتوي السيارة بيجو 508 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبسرعة قصوى تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى محرك اخر اعلى تجهيز يستطيع ان ينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 230 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه القدرات تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 8.8 ثانية.
كما تضم ايضا السيارة بيجو 508 موديل 2021 محرك رباعي الاسطوانات وبنفس السعة ايضا والتي تبلغ 1600 سي سي، ولكن مع قوة قدرها 225 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 300 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء مثل باقي الطرازات السابقة، بينما يقدر توقيت انطلاق السيارة من وضع الثبات 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنيت تستغرق 8.1 ثانية.
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التعليقات على نظرة شاملة عن بيجو 508 موديل 2021 في البحرين .. صور
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