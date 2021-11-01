

وزير البترول يتفقد مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي وزير البترول يتفقد مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المركز القومى للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية (ناتا) بالقاهرة الجديدة، والذي تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" في اطار المتابعة لسير العمل بالمركز بعد تطويره والاطمئنان على موقف إدارة وتشغيل الشبكة التي تقوم بإمداد المستهلكين في مختلف المحافظات باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي.



وقال بيان اليوم الأحد 21 نوفمبر، إن وزير البترول أوضح أهمية برنامج تطوير وتحديث مركز التحكم الذى نفذه قطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف الوصول لأعلى كفاءة في إدارة وتشغيل شبكة وخطوط نقل الغاز التي تمتد من شمال مصر الى جنوبها ومن شرقها الى غربها، مؤكدا أن الشبكة القومية للغازات الطبيعية لها دورها المتميز في دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التوسع بالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية ومبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.



وحرص الوزير على متابعة ظروف التشغيل الفعلية لشبكات وخطوط نقل الغاز، وتابع مع العاملين كافة التطورات الخاصة بالعمل المركز بعد تطويره وتحديثه وانعكاس ذلك على الأداء التشغيلى للشبكة، ثم عقد الوزير اجتماعا للوقوف على تقدم عدد من أهم المشروعات الجاري تنفيذها للتوسع في نقل وامداد الغاز الطبيعى للمدن عبر خطوط الانابيب ومشروعات دعم البنية الأساسية للشبكة.

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تنفيذ مشروع لتوصيل الغاز الطبيعي للعلمين الجديدة والساحل الشماليوأستمع الملا لشرح من المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو المشغلة للشبكة الذى أوضح أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع خط غاز العامرية / العلمين بطول 120 كم لبدء توصيل الغاز لمناطق الساحل الشمالى حتى مدينة العلمين الجديدة ، الى جانب مشروع خط التينة غرب / ميت نما بطول 170 كم للحفاظ على امدادات الغاز بالمعدلات المطلوبة ، ومشروع توسعات محطة ضواغط دهشور فى اطار زيادة كميات الغاز المدفعة الى مناطق الصعيد.كما تم استعراض مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية في إطار تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي ومشتقاته بما يلبي احتياجات مشروعات صناعة البتروكيماويات بمجمعي سيدبك وايثيكو بالإسكندرية من خليط الايثان / بروبان وزيادة انتاج البوتاجاز والمتكثفات والبروبان كمشتقات ذات قيمة اقتصادية عالية.