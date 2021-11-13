

5 أطعمة غنية بفيتامين B6 تقلل أعراض الاكتئاب فى فصل الشتاء 5 أطعمة غنية بفيتامين B6 تقلل أعراض الاكتئاب فى فصل الشتاء

يفضل معظم الأشخاص في فصل الشتاء، البقاء داخل منازلهم أو مكاتبهم وتجنب البرد في الخارج، والسير أقل ويؤدى هذا الانخفاض في الحركة إلى عسر الهضم، والانتفاخ، والالتهاب، وفي بعض الأحيان يعبث أيضًا بالحالة المزاجية، للمساعدة في حل هذه المشكلات الصحية، هناك قائمة من 5 عناصر غذائية غنية بفيتامين B6، حيث يلعب فيتامين ب 6 دورًا رئيسيًا في علاج العديد من الحالات، فهو يساعد في تنظيم الحالة المزاجية وقد يقلل من أعراض الاكتئاب، كما أنه يساعد الجسم على تكسير البروتينات واستخدامه بكفاءة، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".





اولا- الجزر غني بفيتامين ب 6، وهو متوفرة بسهولة خلال الشتاء، توفر قطعة واحدة من الجزر المتوسطة كمية فيتامين ب 6 مثل كوب من الحليب ويعد الجزر مصدرًا رائعًا للألياف وفيتامين أ.



ثانيا- الحليب

إنه مصدر جيد لفيتامين B6، يمكنك إضافة الحليب إلى وعاء الحبوب اليومي والاستمتاع به إنه أحد العناصر الموصى بها عبر الفئات العمرية.



ثالثا - الموز

تناول موزة واحدة كل يوم إذا كنت واعيًا بزيادة الوزن، إلى جانب فيتامين ب 6، يوفر الموز أيضًا العديد من مضادات الأكسدة والألياف.



رابعا -السبانخ من الخضروات الورقية المليئة بالحديد، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم. خلال فصل الشتاء، حاول إضافتها إلى وجبتك اليومية



خامسا- البازلاء الخضراء

من الخضروات الأخرى المتوفرة على نطاق واسع خلال أشهر الشتاء، توفر البازلاء الخضراء كمية جيدة من فيتامين ب 6 وهي متعددة الاستخدامات.