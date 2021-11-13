

العثور على شئ غريب داخل كبد فتاه سورية العثور على شئ غريب داخل كبد فتاه سورية

أعلن أحد المستشفيات في سوريا، عن حالة سريرية تم رصدها في شعبة الجراحة العامة الأولى، حيث راجعت مريضة المستشفى بعد معاناتها من ارتفاع الحرارة وعدد من الأعراض.



وبعدها حدث شئ غريب أثناء فحص الأطباء للفتاه السورية حيث لاحظوا جسم غريب داخل الكبد مما أثار جدلا كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الأطباء استطاعوا استئصاله بنجاح ومعالجة المريضة من هذا الشىء .



وقالت المريضة إنها كانت تعاني من خراج كبدي قبل شهرين تقريبا، وبعد إجراء صور طبقي محوري تبين وجود جسم غريب، حيث تم رصد "منطقة كبدية ناقصة الكثافة في القطعة السادسة غير واضحة الحدود والملامح دون تجمع سائل صريح مع وجود جسم زائد الكثافة شريطي الشكل.

قد يعجبك أيضا...

وبعدها قرر الفريق الطبي في سوريا إجراء عمل جراحي للمريضة بعد تحديد المكان عن طريق استشارة طبيب الأشعة وفحص الإيكو السطحي، حيث أجرى الفريق "شقا على سطح الكبد الأمامي على طول القطعة السادسة والسابعة و بالتسليخ ووجد الجسم الغريب وتبين أنه نكاشة أسنان مع نسيج ندبي حولها وتم استخراجه بنجاح.وأضاف الأطباء أنه تم استخراج الجسم الغريب بالإضافة إلى أخذ خزعات من النسيج الندبي، كما تم التأكد من الإرقاء وأخذ بضع قطب إرقائية على سطح الكبد وتم السماح للمريضة بالخروج بعد يومين بحالة جيدة ومستقرة دون الخوف عليها .