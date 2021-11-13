أعلن أحد المستشفيات في سوريا، عن حالة سريرية تم رصدها في شعبة الجراحة العامة الأولى، حيث راجعت مريضة المستشفى بعد معاناتها من ارتفاع الحرارة وعدد من الأعراض.
وبعدها حدث شئ غريب أثناء فحص الأطباء للفتاه السورية حيث لاحظوا جسم غريب داخل الكبد مما أثار جدلا كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن الأطباء استطاعوا استئصاله بنجاح ومعالجة المريضة من هذا الشىء .
وقالت المريضة إنها كانت تعاني من خراج كبدي قبل شهرين تقريبا، وبعد إجراء صور طبقي محوري تبين وجود جسم غريب، حيث تم رصد "منطقة كبدية ناقصة الكثافة في القطعة السادسة غير واضحة الحدود والملامح دون تجمع سائل صريح مع وجود جسم زائد الكثافة شريطي الشكل.
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التعليقات على العثور على شئ غريب داخل كبد فتاه سورية
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