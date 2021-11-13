

بسبب محاضرة الـ 9 صباحًا.. طالبة تصطحب مرتبة السرير إلى الجامعة لإكمال نومها بسبب محاضرة الـ 9 صباحًا.. طالبة تصطحب مرتبة السرير إلى الجامعة لإكمال نومها

مع بدء الدراسة، يعاني بعض طلاب الجامعات من موعد عدد من المحاضرات، والتي تبدأ في الصباح الباكر، وهو ما يمثل بالنسبة إليهم تحديًا، يتمثل في التمكن من استيقاظهم مبكرًا، والنزول إلى مقر كليتهم على وجه السرعة.



وحال نجاح الطالب في أداء هذه المهمة، يعاني من آثار عدم النوم الجيد، من خلال فقدانه للتركيز المطلوب، ولرغبته الملحة في الحصول على القيلولة.



ومن هذا المنطلق، صورت طالبة، عبر تطبيق «تيك توك»، زميلتها، وهي تحضر مرتبة فراشها داخل عربة، مع دخولها إلى الجامعة.

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وعلقت الطالبة ملتقطة الفيديو، تُدعى «ماجدة»، على المقطع بقولها: «عندما يكون لديك محاضرة في الـ 9 صباحًا، لكنك لا تزال ترغب في البقاء في السرير».وتظهر الطالبة في الفيديو وهي ترتدي رداءً أبيض اللون. وما أن وصلت إلى قاعة المحاضرات حتى وضعت مرتبتها على المنضدة، واستقلت عليها فورًا.واحضرت الطالبة بجانب المرتبة وسادتين، ولحاف رمادي اللون، حتى بدت وكأنها جاهزة للنوم الهانئ ليلًا بدلًا من الاستماع إلى أستاذها وفق ما نقلته «ديلي ستار».وفي مقطع فيديو آخر، أصيب الطلاب بحيرة من المشهد، بعد تحول قاعة المحاضرات إلى غرفة نوم.وحظي مقطع النوم داخل القاعة بـ 474 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، في مقطع لقي عدد هائلصا من التعليقات.ومن بين هذه التعليقات: «المهم هو الالتزام بالحضور»، و«هذا الشعور أحبه»، و«هذا أنا عندما أعمل من المنزل».