بطريقة غير تقليدية.. حضري طبق سلطة البطاطس



حضري طبق سلطة البطاطس حضري طبق سلطة البطاطس





تعد سلطة البطاطس من أشهر أنواع السلطات، إليك كيف يمكنك عمل وصفة سلطة البطاطس والثوم، بمذاق لا يقاوم وفقا لموقع بولد سكاى الهندى



تكفي: 3

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وقت للتحضير: 15 دقيقة، وقت الطهي: 20 دقيقةالمكونات1 الثوم1 ملعقة كبيرة عصير ليمون2 ملعقة كبيرة مسحوق الحليب1 ملعقة صغيرة مسحوق الخردل- ½ ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الأسود1 كوب (مبشور) بطاطس- 2 كوب بسلة مسلوقة-بعض من أوراق السبانخ- ملح للتذوقطريقة التحضير-في وعاء توضع أوراق السبانخ في الثلاجة لمدة ساعتين ثم أخرجيها من الثلاجة. الآن ضع السبانخ الطازجة في وعاء من الماء المثلج ثم قومي بتصفيتها من الماء الزائد.- احفظيها لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى تصبح الأوراق طرية.-نأخذ البطاطس المسلوقة ونهرسها بملعقة مسطحة.- ضعي البطاطس المهروسة في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى تبرد قليلاً.-بعد 15 دقيقة ، أخرجي البطاطس واخلطيها في الوعاء مع أوراق السبانخ.-أضيفي القليل من الملح فوق المكونات في الوعاء.-نضيف الآن الصلصة إلى الوعاء.- اخلطي الصلصة جيدًا معًا. لا تضيف الكثير من التتبيلة لأنها ستصبح ممتلئة جدًا وثقيلة بحيث لا يمكن تناولها. يمكنك تقديم وصفة سلطة البطاطس والثوم اللذيذة هذا المساء. إنه الأفضل لمن لا يتبعون برنامجًا لفقدان الوزن. تعليقا