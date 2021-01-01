شبانة: مشادة بين كيروش ومجاهد بسبب أمم إفريقيا

كشف محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc" ما حدث بين أحمد مجاهد وكارلوس كيروش .
وقال شبانة في برنامجة "بوكس تو بوكس " : حدثت مشادة كلامية بين كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، بسبب حديث أحمد مجاهد عن الفوز ببطولة الأمم الافريقية.
وتابع : قال كيروش لمجاهد ماليش دعوة بالفوز ببطولة الأمم الافريقية، ليتدخل نيلو فينجادا المدير الفني للجبلاية لتهدئة الامور، لكن لم يقم كيروش بتهديد مجاهد بالرحيل كما قيل خلال الساعات الماضية.
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التعليقات على شبانة: مشادة بين كيروش ومجاهد بسبب أمم إفريقيا
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