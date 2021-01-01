شبانة: مشادة بين كيروش ومجاهد بسبب أمم إفريقيا

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كيروش ومجاهد

كشف محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc" ما حدث بين أحمد مجاهد وكارلوس كيروش .

وقال شبانة في برنامجة "بوكس تو بوكس " : حدثت مشادة كلامية بين كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، بسبب حديث أحمد مجاهد عن الفوز ببطولة الأمم الافريقية.

وتابع : قال كيروش لمجاهد ماليش دعوة بالفوز ببطولة الأمم الافريقية، ليتدخل نيلو فينجادا المدير الفني للجبلاية لتهدئة الامور، لكن لم يقم كيروش بتهديد مجاهد بالرحيل كما قيل خلال الساعات الماضية.

جدير بالذكر أن تعاقد كيروش مع اتحاد الكرة لا يتضمن شرط تحقيق نتيجة إيجابية في أمم أفريقيا لااستمراره في منصبه.

المصدر: elbalad

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