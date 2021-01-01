شبانة: مشادة بين كيروش ومجاهد بسبب أمم إفريقيا



كيروش ومجاهد كيروش ومجاهد

كشف محمد شبانة ببرنامجه "بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc" ما حدث بين أحمد مجاهد وكارلوس كيروش .



وقال شبانة في برنامجة "بوكس تو بوكس " : حدثت مشادة كلامية بين كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، بسبب حديث أحمد مجاهد عن الفوز ببطولة الأمم الافريقية.



وتابع : قال كيروش لمجاهد ماليش دعوة بالفوز ببطولة الأمم الافريقية، ليتدخل نيلو فينجادا المدير الفني للجبلاية لتهدئة الامور، لكن لم يقم كيروش بتهديد مجاهد بالرحيل كما قيل خلال الساعات الماضية.

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جدير بالذكر أن تعاقد كيروش مع اتحاد الكرة لا يتضمن شرط تحقيق نتيجة إيجابية في أمم أفريقيا لااستمراره في منصبه.