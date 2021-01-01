اعترافات متحرش ميكروباص التجمع



متحرش ميكروباص التجمع متحرش ميكروباص التجمع



حصل صدى البلد على نص التحقيقات في واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص اجره بمنطقة التجمع الخامس.



وجاءت نص اعترافات المتهم محمود خ سائق اجره كالاتي:





قد يعجبك أيضا...

س.. ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بهتك عرض المجني عليها رانيا سليمان،وكان ذلك استقلالها للسيارة الأجرة قيادتك حال جلسوها بالمقعد الامامي بجوارك فقمت بمغافلتها والامساك بأحد أماكن عورتها وأعلى الفخذ الأيسر؟ج.. محصلش وانا مفيش أي حاجه عملتها هي كانت قعده جمبي في الميكروباص بقاعده مش كويسة فانا افتكرتها عاوزاني المس جسمها فانا لمسته.س..ما الذي حدث إذاً وما هي ظروف ضبطك وإحضارك؟ج.. اللي حصل إن أنا كان في واحده راكبه معايا الميكروباص يوم 6 نوفمبر 2021، في الميكروباص جمبي وكانت قاعده مش مضبوطة وكانت لابسة بلوزة طويلة وراحت رفعه البلوزة من ناحية الشمال فانا حطيت ايدي جمب الكرسي بتاعها ورحت محسس على المكان اللي هي رفعت فيه البلوزة وكان جمبها الشمال والكلام ده كان بإرادتها عشان هي اللي رفعت البلوزة وفي الاخر لما نزلت من الميكروباص كانت بتصور وقالتلي انا هتشهر وهبقى ترند على حسابك وهو ده كل اللي حصل وبعد كده كنت قاعد في بيتي لقيت الحكومة خدوني وخدوا العربية اللي كانت معايا .س.. متى وأين حدث ذلك؟ج.. الكلام ده كان يوم السبت 16 نوفمبر ، حوالى الساعه 11ونص ، في الميكروباص اللي أنا شغال عليه لحد ماهي نزلت في شارع التسعين بالقاهرة الجديدة، وأنا اتمسكت يوم الثلاثاء 18 نوفمير .ضحية التحرشوكانت قالت رانيا سليمان، ضحية التحرش داخل ميكروباص التجمع الخامس، إنها سعيدة بقرار النيابة العامة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة المتهم إلى المحاكمة العاجلة.وأضافت ضحية التحرش،لـ "صدى البلد"،:"في يوم الواقعة كنت ذاهبة الى الامتحان وكنت متوترة عشان مكنش فيه مواصلات، وبعد مرور دقائق معدودة فوجئت بميكروباص ترجلت نحوه وركبت في الكرسي الأمامي بجوار السائق.وأكدت ضحية التحرش، في تلك اللحظة كنت بكلم صحبتي بقولها أنا جاية في الطريق، وبعدها لم تمر سوى دقيقة واحده و فوجئت بالسائق يلمس أجزاء حساسة من جسدي، في تلك اللحظة لم أشعر بنفسي وانتابتني حالة من الخوف الشديد.فكرة تصوير المتحرشواستطردت ضحية التحرش، بعدها كلمت صحبتي علي الواتس اب وقلت لها انه في سائق بـ يتحرش بيه وانا مش عارفه اعمل ايه، صمتت صديقتي برهة من الوقت وقالتلي:"صوريه بسرعه وهو بيلمسك متسبيش حقك يضيع"، هنا قمت بتشغيل الكاميرا و صورته وهو بيلمسني وانا جالسة بجواره.شعور الضحية اثناء التحرشوتابعت ضحية التحرش،" كنت أشعر بحالة من الخوف الشديد والتوتر، وانا بصورة ومكنتش قادرة اتحكم في اعصابي وايدي كانت بتترعش، ولما نزلت من الميكروباص راح السائق شدني من ايدي وقالي:"انتى هتكملى معاي مش هتنزلي دلوقتي".رد فعل الضحيةواستطردت الضحية، بعدها رحت شديت ايدي وقولتله انت عبيط، ولما شديد ايدي وقعت على ضهري على الرصيف وبعدها صورت العربية من الخلف لفضح أمره.هخليه يظهر بوجه كاملوأكدت، ضحية الميكروباص،"لو رجع بي الزمن مرة أخرى هقوم بتصوير الواقعة ومش هسيب حقي خالص، كمان كنت هحاول اخلي الفيديو يظهر فيه وجهه كاملاً بس انا كنت خايفة ومقدرتش اصور غير ايده وكنت بعدها هصوت وهخلي الناس تتلم عليه.عرضوا عليا فلوس للتنازلوأضافت ضحية الميكروباص، في شخص من أهل المتهم كلم اخويا وقالوا عايزين نتصالح وعرضوا عليه فلوس بس مش بطريقة مباشرة ورفضنا كل ذلك.دعم أسرتي ليوعن دعم اسرتها، أكدت الضحية،"والدي كان دائما بيدعمني و ينصحني اعمل ايه واهلي كلهم وقفوا جنبي ودعموني اني اعمل محضر.أكيد عمل كده مع بنات كتيروأنهت رانيا سليمان صحية الميكروباص حديثها لصدى البلد قائلة:"ربنا مش بيفضح حد من اول مره هو اكيد عمل كده كذا مره، وربنا رفع عنه الستر، وطالب بتوقيع اقصى عقوبة على المتهم علشان يكون عبرة لأي حد يتحرش بالفتيات في الشارع بطريقه بشعة.وكانت أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة سائق ميكروباص لاتهامه بالتحرش بفتاة بالتجمع الخامس للمحاكمة الجنائية.وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قبل سائق سيارة ميكروباص.على الفور رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع الفيديو، متضمناً تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل سائق حال قيادته مركبة ميكروباص، بالفحص تبين قيام (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة)، بتحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة لتضررها من قائد سيارة "ميكروباص"، لقيامه بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة معه بالكرسي المجاور له، تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة).وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبطه حال استقلاله المركبة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.