الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية غدا وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية



أمطار خفيفة على السواحل الشمالية أمطار خفيفة على السواحل الشمالية



أكد الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات فى هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيشهد من غد استقرارا في الحالة الجوية، وسيكون هناك أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، خاصة أن طبيعة السواحل الشمالية في فصل الخريف أنها تشهد أمطار خفيفة.



وأضاف مدير عام مركز التنبؤات فى هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لبرنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أنه لا يوجد فرص سقوط أمطار غزيرة، وسيكون هناك شبورة تظهر على الطرق وستكون هذه الشبورة كثيفة يوم الثلاثاء المقبل.



وأوضح مدير عام مركز التنبؤات فى هيئة الأرصاد الجوية، أن وقت الشبورة من وقت الفجر حتى 7 صباحا، وبالتالي لابد من توخى الحظر خلال القيادة، ويجب ارتداء الملاب الشتوبة خلال الفترة الراهنة.

وفى وقت سابق قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات فى هيئة الأرصاد الجوية، إنه المتوقع أن تنتهى موجة الطقس السيئ بداية من الأحد، وتبدأ حالة الاستقرار من صباح الغد الاثنين.



وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، والذى يعرض على القناة الأولى، أن القاهرة الكبرى تشهد سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، متابعا: "حالة الطقس تشهد اليوم تحسنا نسبيا بالمقارنة مع الأمس".



