استدعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، الأحد، صاحب واقعة مشاجرة "فودافون" التي انتشرت على مدار الساعات الماضية.
وأكد جهاز تنظيم الاتصالات أنه "في إطار القيام بدورنا في حماية حقوق المستخدمين وتحقيق العلاقة المتوازنة ما بين مستخدمي خدمات الاتصالات ومقدميها، تم استدعاء قيادات شركة فودافون مصر للتحقيق في حادث المشاجرة التي وقعت بأحد فروع الشركة بحضور المستخدم صاحب واقعة المشاجرة السيد أحمد بيومي".
وأضاف البيان: "هذا الأمر يأتي للوقوف على ملابسات تلك الواقعة ومراجعة الإجراءات والسياسات المطبقة بالشركة والخاصة بالتعامل مع المستخدمين والكشف عن أي قصور قد يؤثر بشكل سلبي على العلاقة مع المستخدمين".
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التعليقات على استدعاء صاحب واقعة "فودافون مصر".. ومصور يكشف تفاصيل الحادثة
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