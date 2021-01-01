استدعاء صاحب واقعة "فودافون مصر".. ومصور يكشف تفاصيل الحادثة

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استدعاء صاحب واقعة "فودافون مصر"

استدعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، الأحد، صاحب واقعة مشاجرة "فودافون" التي انتشرت على مدار الساعات الماضية.

وأكد جهاز تنظيم الاتصالات أنه "في إطار القيام بدورنا في حماية حقوق المستخدمين وتحقيق العلاقة المتوازنة ما بين مستخدمي خدمات الاتصالات ومقدميها، تم استدعاء قيادات شركة فودافون مصر للتحقيق في حادث المشاجرة التي وقعت بأحد فروع الشركة بحضور المستخدم صاحب واقعة المشاجرة السيد أحمد بيومي".

وأضاف البيان: "هذا الأمر يأتي للوقوف على ملابسات تلك الواقعة ومراجعة الإجراءات والسياسات المطبقة بالشركة والخاصة بالتعامل مع المستخدمين والكشف عن أي قصور قد يؤثر بشكل سلبي على العلاقة مع المستخدمين".

وأشار مصور الواقعة إلى أن ماكينة حجز الأدوار في شركة "فودافون" كانت معطلة، وأن صاحب الواقعة المعتدى عليه كانت لديه مشكلة في الخط، وخرج ليرد على الهاتف فطلبوا من أحدهم التقدم بدلا منه.

وتابع قائلا: "عندما عاد صاحب الواقعة وقرر الموظف إرجاءه، فاعترض وتدخل طالبا من خدمة العملاء التحدث بطريقة لائقة، ومن هنا بدأت واقعة الاعتداء، لأقوم بتصوير الحادثة وأعطي مقطع الفيديو لزوجة المعتدى عليه والتي قامت بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي".

ونوّه مصوّر الواقعة: "توجد أزمة في ترقيم العملاء، والخلاف الذي حدث عادي، وأن موظف خدمة العملاء الموجود لم يقم بحل المشكلة بطريقة متحضّرة".

وبيّن : "لم أتدخل للدفاع عن صاحب الواقعة واكتفيت بالتصوير وتوثيق الحدث لأنني اعتقدت أن التصوير سيأتي بحقه، فلم أتخيل أن يحدث هذا في شركة عالمية مثل فودافون".

المصدر: skynewsarabia

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