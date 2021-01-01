قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض الطعون المقامة من أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، المطالبة بإلغاء حكم أول درجة والمتضمن شطبهم من نقابة المحامين.
وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بإلزام نقابة المحامين بشطب قيد عدد من المنتمين لجماعة "الإخوان" (المصنفة إرهابية في مصر) والمدرج أسماؤهم بقوائم الإرهاب من جداول النقابة.
وقالت المحكمة اليوم السبت معلقة على أسباب حكمها، إنه انطلاقا من دور مهنة المحاماة في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، فيجب على من يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين أن يكون "محمود السيرة حسن السمعة، وأهلا للاحترام والثقة اللذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة".
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التعليقات على القضاء المصري يرفض طلبا لنجل محمد مرسي
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