سعودي ينصب على مكتب سفريات مصري بتأشيرات حج مزورة

كشف مكتب سفريات مصري للحج والعمرة عن تعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل مواطن سعودي منح المكتب تأشيرات حج تبيّن أنها مزورة، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وجاء في شكوى وجهها صاحب المكتب للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز: "أنا عبد الله علي محمد مصطفى بلال، مواطن مصري صاحب مكتب حج وعمرة بجمهورية مصر، نصب أحد المواطنين السعوديين واحتال علي في العام 1433هـ حيث أعطى المكتب تأشيرات مزورة، علما بأنه قد تسلم جوازات الحجاج وأخذ الأموال لعمل تلك التأشيرات لحج ذلك العام، وكان ذلك في مصر، ثم بعد ذلك غادر مصر دون أن يخطرنا، وترك جوازات الحجاج في الفندق، وبعد وصوله المملكة العربية السعودية اتصل بي وأخبرني بأنه ترك الجوازات بالفندق دون أخذها لعمل التأشيرات متعمدا، وتم إثبات تلك الواقعة بقسم شرطة قصر النيل".
وأضاف: "جئت بلدكم الكريم بتأشيرة في العام 1435هـ ورفعت دعوى جنائية حقوقية ضد المواطن مروان صالح حمد الزبياني الجهني صاحب السجل المدني رقم (1056592957)، وتم القبض عليه في 1/9/1435هـ وتم التحقيق معنا أنا وهو في هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا، حيث تم الاعتراف منه بعملية النصب والاحتيال أمام رئيس التحقيق".
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