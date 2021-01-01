وزارة الخارجية العراقية تجدد رفضها لـ"التطبيع" مع إسرائيل

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صورة الخبر: وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية

جددت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، رفضها لـ"التطبيع" مع إسرائيل، فيما أشارت إلى أن موقفها داعم للقضية الفلسطينية.

وذكرت في بيان صحفي: "نجدد موقفنا كما عرف عنا، موقف العراق الثابت والداعمَ للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني والرفض القاطع لمسألة التطبيع مع اسرائيل، وأن الموقف الحكومي العراقي يرى في ذلك أولوية تعاطيه".

وأضافت، أن "موقف العراق ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ومع تنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، كما أن العراق يرفض بشكل قاطع مسألة التطبيع مع اسرائيل".
وأشارت إلى أن "ما نقلته وسيلة إعلامية من تصريحات انتحلت صفة مؤسسة أخرى جرى دون التأكد من صحتها، لا سيما بعد أن جدد وأكد الوزير حسين قوله بـ(لا للتطبيع) سواء في مؤتمر المنامة أم في مقابلات تلفزيونية متعددة".
يذكر أن وسائل إعلام نقلت عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تصريحات تشير إلى وجود عدم رفض بغداد التطبيع مع تل أبيب.

المصدر: RT

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