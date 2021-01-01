طعام الشتاء المفضل .. إليك طريقة عمل شوربة العدس



طريقة عمل شوربة العدس طريقة عمل شوربة العدس



تعد شوربة العدس من أكثر الأكلات الشعبية خلال فصل الشتاء حيث تمنح الجسم قدر كبير من الطاقة والشعور بالدفء.







ونقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير شوربة العدسمواسير بقريعدسكرفسجزركراتبطاطسطماطمكمونثومفلفل حاربصلبصل اخضرحبهانورق لوراعيش محمصسمنةملحفلفل أسودطريقة عمل شوربة العدس* ضعي ثوم صحيح وطماطم مقطعة ومواسير بقري في حلة بها ماء على النار وضيفي كرفس وكرات وحبهان وورق لورا وبصل مقطع وبطاطس مقطعة وجزر مقطع وكمون* اتركي الخليط ليغلي قليلا على النار ثم ضيفي العدس واتركيه لينضج على نار هادئة* بعد أن ينضج تماما ارفعي المواسير من الحلة وافرغيها من محتواها واضيفيه الى الحلة ثم افرمي الخليط ليصبح شوربة* ضعي سمنة مع ثوم مفروم في طاسة على النار وقلبيه حتى يحمر ثم اضيفي اليه العيش المقطع قلبيه قليلا و قدمي شوربة العدس مع العيش المحمص