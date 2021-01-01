قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عاطف سلامة، اليوم /الأحد/، إنه تم فتح باب التطوع للراغبين في التعاقد بنظام الحصة بأجر والتطوع في إطار جهود الدولة للعمل على سد العجز بالمدارس، وفي سبيل تحقيق عام دراسي منضبط بجميع مدارس المحافظة.
وأوضح وكيل الوزارة - في بيان - أنه تم إعلان الشروط الخاصة بالتقديم، وهي أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب ومعه دبلوم تربوي في التخصص المراد العمل به.
وأضاف أن على الراغبين في التقديم تجهيز مستندات وهي: (طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية ويوجه مباشرة لموجه أول مادة التخصص وأصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع عليها وأربع صور ضوئية منها وشهادة خبرة سابقة في مجال التدريس وبطاقة الرقم القومي سارية للإطلاع وعدد 4 صور ضوئية منها وشهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث وشهادة ميلاد مميكنة و4 صور ضوئية منها وعدم المطالبة مستقبلا بالأحقية في التعيين على الموازنة العامة للدولة).
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التعليقات على "تعليم مطروح" تعلن فتح باب التطوع للراغبين في التعاقد بنظام الحصة بأجر والتطوع
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