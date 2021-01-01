"تعليم مطروح" تعلن فتح باب التطوع للراغبين في التعاقد بنظام الحصة بأجر والتطوع



وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح



قال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عاطف سلامة، اليوم /الأحد/، إنه تم فتح باب التطوع للراغبين في التعاقد بنظام الحصة بأجر والتطوع في إطار جهود الدولة للعمل على سد العجز بالمدارس، وفي سبيل تحقيق عام دراسي منضبط بجميع مدارس المحافظة.



وأوضح وكيل الوزارة - في بيان - أنه تم إعلان الشروط الخاصة بالتقديم، وهي أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب ومعه دبلوم تربوي في التخصص المراد العمل به.



وأضاف أن على الراغبين في التقديم تجهيز مستندات وهي: (طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية ويوجه مباشرة لموجه أول مادة التخصص وأصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع عليها وأربع صور ضوئية منها وشهادة خبرة سابقة في مجال التدريس وبطاقة الرقم القومي سارية للإطلاع وعدد 4 صور ضوئية منها وشهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث وشهادة ميلاد مميكنة و4 صور ضوئية منها وعدم المطالبة مستقبلا بالأحقية في التعيين على الموازنة العامة للدولة).

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وأوضح أنه لا يحق للمتعاقدين بنظامي التطوع والحصة عدم المشاركة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، ولا يزيد نصاب المعلم المتعاقد بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا، لافتا إلى أنه سيتم قبول الملفات وفق التوزيع الجغرافي والأولوية ستكون لأبناء القرية ثم المركز وحسب الأماكن التي تعاني من عجز شديد في المواد الأساسية، ويتم ذلك بمعرفة الموجه الأول لكل مادة.وأشار سلامة إلى أنه تم تحديد مكافأة مقطوعة تقدر بعشرين جنيها للحصة الواحدة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية التي حددتها الوزارة، مضيفا أنه تم إرسال تلك التعليمات الخاصة بهذا الشأن للإدارات التعليمية لتنفيذها بكل دقة وعلى وجه السرعة في إطار قانوني منظم وفق التعليمات الوزارية، وتنفيذا لتوجيهات خالد شعيب محافظ مطروح.